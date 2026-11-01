Federico González afirmó que está “intacto” el peso de Cristina Kirchner: “Las PASO son la única salida”

Hace exactamente un año, en noviembre de 2025, el encuestador Federico González, candidato a presidente para 2027 por el Desarrollismo Inteligente, hizo dos cosas que casi nadie se animaba a hacer: lanzó su candidatura presidencial y predijo que, durante todo 2026, ningún dirigente lograría una candidatura firme. Doce meses después, el calendario le da la razón.

“El pronóstico se cumplió en lo esencial, y las dos aparentes excepciones lo confirman mejor que cualquier acierto. Sergio Uñac dio a conocer su candidatura, sí, pero lo hizo pidiendo que el peronismo resuelva la interna en una competencia abierta; es decir, reconociendo que su propio espacio todavía no tiene candidato”, explicó.

En tanto, indicó que “Hernán Lacunza se presentó como candidato del PRO con una salvedad que dijo él mismo: que el anuncio ‘lo tiene que hacer Mauricio Macri’ y que ‘no hay unanimidad en el PRO’”.

“En los dos casos estamos ante candidaturas que dependen de que otro las confirme. Lanzarse no es lo mismo que estar definido. Un hombre que necesita que otro anuncie su candidatura todavía no tiene una candidatura firme: tiene una esperanza con fecha incierta”, sopesó González.

Por otra parte, recordó: “Cuando buena parte de la dirigencia daba por hecho que los lanzamientos y las definiciones llegarían ‘después del Mundial’, sostuve lo contrario: que esa fecha pasaría y la parálisis seguiría intacta. Pasó el Mundial, y las definiciones no llegaron”.

Así las cosas, a dos meses del cierre del año, redobló la apuesta con tres predicciones “selladas y verificables”:

1. El peronismo llegará al 31 de diciembre sin un candidato de unidad definido . La interna entre Axel Kicillof y Sergio Massa , el peso todavía intacto de Cristina Kirchner y las PASO como única salida a la vista confirman que el justicialismo cerrará el año sin un nombre.

. La interna entre y , el peso todavía intacto de y las PASO como única salida a la vista confirman que el justicialismo cerrará el año sin un nombre. 2. Patricia Bullrich terminará 2026 como lo empezó : diciendo que “va a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos”, sin blanquear si va por la Presidencia, por la Ciudad o por una fórmula con Javier Milei .

: diciendo que “va a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos”, sin blanquear si va por la Presidencia, por la Ciudad o por una fórmula con . 3. Ningún outsider quedará definido. Ni Carlos Melconian, ni Daniel Hadad, ni Dante Guebel, ni Jorge Brito. Seguirán todos en el mismo lugar donde están hoy: el de la candidatura que se insinúa pero no se firma.

Y una cuarta predicción, la que lo involucra a él: el 1 de enero de 2027, el único candidato firme —con nombre, proyecto y fecha de lanzamiento— seguirá siendo el propio Federico González, igual que el 1 de enero de 2026.

“Hace un año dije que nadie se iba a animar a definirse en 2026, y acá estamos: tenía razón. Después dijeron que todo se destrababa con el Mundial, y tampoco. La dirigencia argentina convirtió la indecisión en una forma de arte: todos esperan, todos miran de reojo, todos quieren ser el último en mostrar la carta. Yo hago exactamente lo contrario, y lo vengo haciendo desde el primer día: pongo nombre, fecha y la cara. Si me equivoco, lo van a tener por escrito y podrán cobrármelo”, desafió.

“El 1 de enero me va a volver a encontrar como al fin de 2025: solo, pero firme. Y en política, como en la vida, el que se anima a decir en qué cree ya le lleva una ventaja enorme al que todavía espera que alguien decida por él”, sentenció.