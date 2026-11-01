Milei felicitó al “querido amigo” Netanyahu y ratificó su alianza irrestricta con Israel

El presidente de la Nación, Javier Milei, destacó la elección efectuada por la fuerza derechista liderada por Benjamin Netanyahu en Israel, a las pocas horas de evitar pronunciarse sobre el histórico triunfo de Lula da Silva en Brasil, principal socio comercial de la Argentina.

“Felicitaciones, querido amigo Netanyahu, por la gran elección del Likud que volvió a ser la primera fuerza en Israel”, enfatizó el líder libertario.

Asimismo, puso de relieve que “una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”.

Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra. La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales. VLLC! — Javier Milei (@JMilei) October 29, 2026

“La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales”, sentenció Milei.

Resultados electorales

La actual coalición de Gobierno israelí, liderada por Netanyahu, y el bloque opositor, encabezado por el exgeneral Gadi Eisenkot, se mantienen con 53 y 48 escaños, respectivamente, según el escrutinio del 91 % realizado por el Comité Electoral Central de Israel y los cálculos de los principales medios nacionales.

De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños) y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes, a los que el último recuento da un total de 19 escaños tras una votación récord, dos más que en el anterior.

El Likud, el partido de Netanyahu, se ubica así en 26 escaños como el más votado, mientras que Yashar!, de Einsekot, se sitúa en 21.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara Netanyahu voted at a Jerusalem polling station: "Go out and vote!" https://t.co/rB0UofkG32 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 27, 2026

En el bloque de Netanyahu, el resto de partidos se mantienen igual y se sitúan en: 7 escaños para Judaísmo Unido de la Torá y 7 para Shas (ambos ultraortodoxos); 7 a Poder Judío y 6 a Sionismo Religioso, los partidos de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.

El bloque opositor suma a los asientos de Eisenkot: 12 de Juntos, el partido de los exprimeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid; 8 de Los Demócratas y 7 de Israel Beitenu.

Los partidos árabes (que canalizan los votos mayoritariamente de los palestinos con ciudadanía israelí) son los únicos excluidos de estos bloques, incluso por formaciones de la oposición.

La izquierdista Lista Conjunta pierde en el último recuento un diputado hasta los 11 escaños, que pasa al islamisa Raam, con 8 escaños ahora.