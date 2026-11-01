Macri reveló que está estancado el acuerdo PRO-LLA: “No se ha avanzando nada”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, puso paños fríos en el eventual acuerdo electoral del PRO con La Libertad Avanza para ir juntos a las elecciones generales del año venidero.

En concreto, el titular de la fuerza amarilla aseveró durante el cóctel anual de la asociación civil Hacemos! en el Hipódromo de Palermo que “no han avanzado nada” en las negociaciones para sellar el frente electoral.

Así se lo ha comentado el secretario general del PRO, Fernando de Andreis, quien participa de las reuniones quincenales con los principales funcionarios y armadores del presidente Javier Milei y el propio Macri lo exteriorizó.

Por otra parte, el empresario evitó contestar cuando se lo consultó por la colaboración del Gobierno nacional en el operativo que permitió la fuga del excandidato presidencial de Brasil Flavio Bolsonaro.

Ya en lo que hace a su mensaje en el encuentro de la asociación civil con propósitos educativos que preside María Eugenia Vidal, el expresidente sostuvo que “en la Argentina estamos debatiendo si déficit fiscal sí o no, si sigue uno o sigue el otro, y el presupuesto, en vez de ser un lugar de unión de los argentinos, donde decimos ‘nuestros escasos recursos los vamos a poner en el lugar que corresponde’, es una guerra, una batalla”,.

“Todo esto es política de la mala. Da bronca”, lamentó Macri, para luego reflexionar: “Cada uno de estos chicos (en condiciones de vulnerabilidad) tiene que tener una oportunidad. No sirve de nada discutir quién va a seguir conduciendo el país dentro de un año, si sirve o no sirve lo que se está haciendo, si no ponemos un foco en eso tan importante y nos podemos unir”.

Y sentenció: “Si no tenemos liderazgos políticos que entiendan esto, la sociedad es mucho más que solamente un sector, somos todos”.