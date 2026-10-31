Causa $LIBRA: apelaron el sobreseimiento de los Milei y advierten por defraudación

El frente judicial en torno al escándalo por la criptomoneda $LIBRA sumó este viernes un nuevo y decisivo capítulo. El sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los demás imputados fue fuertemente apelado por la fiscalía especializada anticorrupción y por distintos actores particulares que buscan evitar el cierre definitivo de la investigación.

La embestida judicial más pesada estuvo a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).Liderada por el fiscal Sergio Rodríguez, la fiscalía se presentó formalmente en el expediente para cuestionar el dictamen previo del fiscal Eduardo Taiano —quien había propuesto archivar la causa— y consideró que el sobreseimiento dictado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi resultó "prematuro".

#Criptoestafa ⚖️🪙 Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei por inexistencia de delito El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa penal iniciada tras el lanzamiento y difusión del token $Libra. La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano. 📌 El magistrado consideró que los hechos denunciados “no encuadran en una figura legal” ni constituyen un delito penal. 📌 El sobreseimiento también alcanzó a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis. 📌 La investigación incluyó pericias digitales, análisis de movimientos financieros y trazabilidad de operaciones realizadas en la red Solana. 📌 El expediente quedó definitivamente cerrado ante la ausencia de querellantes habilitados para apelar la decisión. 💸💸 La causa se había iniciado luego del lanzamiento de $Libra, el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió el proyecto desde su cuenta de X. La cotización del activo pasó en pocos minutos de US$ 0,01 a un pico cercano a los US$ 5 y posteriormente sufrió un abrupto desplome. 🤔 Según los denunciantes, un grupo reducido de billeteras virtuales retiró alrededor de US$ 100 millones, mientras más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas. Sin embargo, Martínez de Giorgi concluyó que no se logró acreditar un engaño penalmente relevante que hubiera inducido a los inversores a adquirir el activo. 👉 https://t.co/8XNTOIWyVZ 💬 ¿Qué lectura hacés del cierre judicial de la causa $Libra? #Libra #JavierMilei #KarinaMilei #Justicia #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 23, 2026

La postura de la PIA: "Señales de una concertación defraudatoria"

En su escrito de apelación, la PIA fue categórica al advertir que "no corresponde dar por terminada la causa cuando aún restan tomar medidas probatorias".

Para la fiscalía anticorrupción, los elementos recolectados hasta el momento no despejan las dudas, sino que exponen indicios alarmantes sobre el trasfondo de la maniobra:

"El caso investiga si '$LIBRA' se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval y la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir", detalló el escrito de la PIA, remarcando que las pruebas en curso estarían mostrando "señales de una concertación defraudatoria".

En la misma línea, el fiscal remarcó que un sobreseimiento exige una "certeza negativa" que no puede fundarse en meras dudas ni en una instrucción inconclusa.

Inversores damnificados y el rol de las querellas

La ofensiva jurídica para reabrir la causa no provino únicamente de los organismos de control. En paralelo a la presentación de la PIA, distintos particulares damnificados por el colapso del criptoactivo interpusieron recursos de apelación para frenar la firmeza del fallo.

El recurso de Juan Patricio Marchetto: Patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, el inversor afectado alegó que el juzgado anterior incurrió en un grave error al confundir la supuesta "falta de pruebas actuales" con la "inexistencia de un delito". Además, advirtió que quedaron medidas elementales sin ejecutar, como el peritaje integral de teléfonos celulares y registros de llamadas clave .

Damnificados de Nicolás Oszust: Otro grupo de inversores particulares también se constituyó y presentó sus respectivas apelaciones bajo el patrocinio legal del abogado Oszust, exigiendo que se profundice la ruta de los fondos y las responsabilidades políticas y privadas detrás del lanzamiento de la divisa digital.

¿Cómo sigue el expediente en la Justicia?

Debido a que el juez titular del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, se encuentra actualmente gozando de una licencia, la potestad de conceder o rechazar formalmente las apelaciones recayó temporalmente en el Juzgado Federal N° 8,subrogado por el juez Daniel Rafecas.

En caso de que el magistrado subrogante rechace la apertura directa de la investigación, la disputa no terminará allí: la PIA ya dejó planteado un recurso subsidiario para que sea la Sala I de la Cámara Federal porteña la que intervenga,evalúe los planteos y defina, en última instancia, el futuro judicial del controvertido expediente.