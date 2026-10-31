Era pos-Messi: la Selección jugará en noviembre ante Uruguay y Costa Rica

El calendario de la Selección Argentina para el tramo final del año quedó oficialmente definido. Este viernes se confirmaron las sedes, los rivales y las fechas de los dos partidos amistosos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará en el país durante el mes de noviembre, en una ventana internacional que estará cargada de simbolismo por significar el puntapié inicial de la era post Lionel Messi, tras el retiro del capitán en octubre frente a Benín.

Los encuentros preparatorios se jugarán con presencia federal en escenarios históricos del fútbol argentino:

Argentina vs. Uruguay: Viernes 13 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) .

Argentina vs. Costa Rica: Martes 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

En los próximos días, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dará a conocer los horarios definitivos de ambos encuentros y los detalles para el inicio de la venta de entradas. Por su parte, para los medios de comunicación que deseen realizar la cobertura presencial, el proceso de acreditaciones permanecerá abierto hasta este domingo 1 de noviembre.

#SelecciónMayor Confirmadas las sedes para los amistosos de la Albiceleste 🇦🇷 el próximo mes de noviembre: ⚽️ Viernes 13 ante Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando. ⚽️ Martes 17 ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. https://t.co/teQi2Zgbip — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2026

Un 30 de octubre signado por la memoria de Diego Maradona

La jornada informativa estuvo profundamente atravesada por la emoción y el recuerdo en el día en que Diego Armando Maradona hubiera cumplido 66 años. A lo largo y ancho del país, clubes, dirigentes, hinchas y figuras del deporte se sumaron a los homenajes para mantener vivo el legado del eterno "10".

Desde la AFA emitieron un sentido comunicado oficial para conmemorar la fecha patria del fútbol nacional:

"El 30 de octubre de 2026 se cumplen 66 años de aquel nacimiento que cambió para siempre la historia del fútbol argentino. Una fecha para recordar a Diego Armando Maradona, el futbolista que hizo de su zurda una marca universal y cuyo nombre permanece ligado para siempre a la identidad de la Selección Argentina"

De este modo, entre la transición generacional que encabeza Scaloni de cara al futuro y la imborrable huella de Diego, el seleccionado nacional se prepara para reencontrarse con su público en Buenos Aires y el interior del país.