Flávio Bolsonaro reapareció desde Miami tras su fuga: “La lucha continúa”

El excandidato presidencial ultraderechista de Brasil, Flávio Bolsonaro, reapareció públicamente desde Estados Unidos, país al que se fugó horas después de haber perdido la segunda vuelta electoral ante el reelecto Lula de Silva.

Durante una transmisión en vivo por Instagram, brindó detalles de su decisión y acusó al Supremo Tribunal Federal (STF) de impulsar una persecución en su contra.

“Di un paso atrás para dar dos hacia adelante”, enfatizó y reveló que el lunes, después de las elecciones, visitó por última vez a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. Según su relato, cuando terminó el encuentro de 30 minutos, un funcionario le avisó que había agentes de la Policía Federal en la puerta de la casa.

“Miré a mi padre y le dije: ‘Papá, empezó la persecución’”, recordó. En ese momento, según contó, recibió una notificación de una decisión del juez Alexandre de Moraes que ordenaba la retención de sus pasaportes y le prohibía salir de Brasil.

El dirigente opositor aseguró que la medida judicial fue una represalia política y cuestionó la actuación del magistrado. También volvió a poner en duda el resultado electoral, aunque no presentó pruebas, y sostuvo que hubo irregularidades que, a su entender, no fueron investigadas. “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”, deslizó y acusó a las instituciones brasileñas de estar “completamente cooptadas”.

Acto seguido, indicó que decidió fugarse a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas porque consideró que desde el exterior tendría más libertad para expresarse. “No es fácil salir de tu país para seguir teniendo, al menos, una voz activa”, matizó.

Por otra parte, se refirió a la organización de la oposición al gobierno de Lula y en ese sentido consideró que el Senado será la “principal trinchera de resistencia” y pidió a sus seguidores que contacten a los legisladores para que apoyen a Rogério Marinho en la elección de la presidencia de la Cámara alta.

🚨AGORA: Flávio Bolsonaro se pronuncia e afirma que decidiu sair do Brasil após visitar o pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. https://t.co/C6MuvcFwzy — Central Reality (@centralreality) October 31, 2026

Asimismo, consideró que el Gobierno podría llevar al país a una crisis económica y sostuvo que el deterioro de la economía será uno de los principales factores de desgaste de la gestión de Lula.

En igual tenor, no cerró la puerta para competir en 2030: “Si es necesario, volveré a estar a disposición para disputar la presidencia de la República”.

