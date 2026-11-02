Comenzó en La Plata el juicio contra “La Toretto”: mató a Walter Armand corriendo una picada

Este lunes comenzó el juicio oral contra Felicitas Alvite, tristemente reconocida como “la Toretto”, responsable de la muerte del motociclista Walter Armand en abril de 2024. También se sienta en el banquillo de los acusados su amiga Valentina Velázquez, quien está imputada por su participación en la picada mortal.

El debate tiene lugar en el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de La Plata, ubicado en la calle 8, entre 56 y 57, con audiencias previstas para toda esta semana, siempre a partir de las 9 horas, con la participación de los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard.

Se estima que durante el desarrollo del juicio declararán cerca de 100 testigos, previstos por la querella, fiscalía y defensa.

De acuerdo a lo reseñado por Noticias Argentinas, la querella está a cargo de Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, mientras que la defensa de Alvite estará a cargo de los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, y la de Velázquez estará a cargo de la defensora oficial Raquel Ponzinibio. En cuanto a la Fiscalía, será representada por el fiscal Martín Chiorazzi.

Cabe recordar que Alvite se encuentra acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de entre ocho y 25 años de prisión, pero llegó al juicio en libertad. Respecto a su amiga, con quien corría picadas al momento del siniestro fatal, está imputada por prueba de velocidad temeraria.

“Estamos con mucha esperanza de que de una vez por todas se haga justicia, pero también con dolor por tener que atravesar este proceso”, expresó Milton Armand, hermano de la víctima.

En declaraciones a Noticias Argentinas, exclamó: “Queremos creer que esta vez los jueces van a obrar bien y no con beneficios, como se los dieron hasta ahora, porque esta persona está en la casa y hasta sin tobillera electrónica”.

“Ojalá los jueces den una prueba de lo que la sociedad espera de ellos y no que una persona que mató con alevosía y queriendo tapar todo esté como si nada en su casa”, completó.

La picada mortal

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024. Armand circulaba en una motocicleta cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite. Las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el episodio se convirtieron en una de las principales pruebas de la investigación. La hipótesis acusatoria sostiene que la joven circulaba a alta velocidad, atravesó semáforos en rojo y asumió el riesgo de provocar un desenlace fatal.

📽| Brutal: Una automovilista cruzó con el semáforo en rojo y embistió violentamente a un motociclista, a quien mató. Ocurrió el viernes 12/04 en el cruce de las avenidas 13 y 532, en #LaPlata. La conductora tiene 20 años y la víctima tenía 36 https://t.co/DtHnmtiaj8 — ANDigital (@ANDigitalOK) April 18, 2024

La defensa, en cambio, sostiene que no existió una picada clandestina y rechaza que haya actuado con dolo.

Cuando declaró ante la Justicia, en mayo de 2024, Alvite reconoció haber conducido de manera imprudente, pero negó haber participado de una carrera con otros vehículos. También explicó que seguía al automóvil que circulaba delante de ella porque no conocía bien el recorrido.

Uno de los puntos centrales del juicio será determinar si la conducta de Alvite encuadra en el homicidio simple con dolo eventual o si corresponde una figura culposa, como sostiene su defensa.

La diferencia tiene consecuencias directas sobre la eventual condena: la primera calificación contempla penas de 8 a 25 años de prisión, mientras que el homicidio culposo vial tiene una escala considerablemente menor.

Durante la investigación también cobraron notoriedad publicaciones de la acusada en redes sociales, entre ellas un video en el que hacía referencia a su manera de conducir y utilizaba la imagen de Toretto, personaje de la saga cinematográfica Rápidos y Furiosos. Ese contenido contribuyó a instalar el apodo con el que se la conoce públicamente.

Alvite obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en mayo de 2025. Desde entonces, su defensa solicitó distintas autorizaciones para que pudiera salir a trabajar, planteos que fueron rechazados por la Justicia.

El último pedido, para realizar tareas administrativas en un estudio jurídico, fue denegado en octubre pasado.

La familia de Armand cuestionó reiteradamente las condiciones de detención de la acusada y reclamó que el proceso judicial avance hasta establecer las responsabilidades por la muerte del motociclista.

Ahora, con el inicio del debate oral, comienza una semana decisiva para una de las causas viales de mayor repercusión pública de los últimos años en La Plata.