martes 03 de noviembre de 2026 - Edición Nº4609

Política | 2 nov 2026

RUMBO A 2027

Massa se reunió con el cerebro digital de Lula y comienza a delinear la estrategia anti Milei

El líder del Frente Renovador mantuvo un encuentro de dos horas con André Janones y publicistas brasileños. Analizaron el modelo del "Ejército digital" y la construcción de un frente amplio opositor de cara a 2027.

Postal del encuentro entre Lula y André Janones.
TAGS: PERONISMO, SERGIO MASSA, LULA, BRASIL, ELECCIONES 2027, ANDRé JANONES

El rearmado de la oposición en la Argentina comienza a sumar fichas clave a nivel tecnológico y comunicacional. Este lunes 2 de noviembre de 2026, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo una reunión estratégica de alto vuelo político en su sede de la Avenida del Libertador, en Buenos Aires, con los cerebros comunicacionales que garantizaron el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

De la cumbre participaron el diputado federal André Janones —reconocido internacionalmente como el estratega digital y denominado "general" de la campaña de Lula—, acompañado por los prestigiosos publicistas brasileños Chico KertészRafael Marroquim, ambos vinculados a la agencia Nordx y al equipo del ministro de Comunicación Sidônio Palmeira.

El "Janonismo cultural" y la mira puesta en 2027

Durante las dos horas que se extendió el cónclave, el intercambio giró en torno a la necesidad de renovar los métodos de comunicación política del peronismo y el progresismo frente al avance de las derechas en la región.

Desde el entorno del líder del Frente Renovador revelaron que "Massa escuchó mucho y tomó nota para aprender de la experiencia de Brasil", prestando especial atención a la metodología implementada por Janones, quien revolucionó los comicios vecinos mediante el denominado "Janonismo cultural".

Esta táctica rompe con las campañas tradicionales y "correctas", apostando por:

  • Confrontación directa en redes sociales y lenguaje llano.

  • Producción masiva de videos cortos de alto impacto.

  • La creación de estructuras de movilización digital en tiempo real, emulando al histórico "Ejército de Lula" que llegó a nuclear a más de 10 millones de usuarios en canales coordinados de WhatsApp.

Construcción de un frente anti-Milei

Además de interiorizarse sobre las herramientas de contragolpe digital y fiscalización de redes, el exministro de Economía expuso ante los expertos brasileños el actual escenario de la política local y planteó los lineamientos para conformar un frente nacional opositor amplio que logre articular una alternativa sólida frente a la gestión del presidente Javier Milei con vistas a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Con este movimiento, Massa busca profesionalizar la comunicación de la oposición y dotarla de una estructura de combate digital moderna, tomando nota directa de las fórmulas electorales que marcaron agenda en el cono sur.

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