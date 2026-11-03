Massa se reunió con el cerebro digital de Lula y comienza a delinear la estrategia anti Milei

El rearmado de la oposición en la Argentina comienza a sumar fichas clave a nivel tecnológico y comunicacional. Este lunes 2 de noviembre de 2026, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo una reunión estratégica de alto vuelo político en su sede de la Avenida del Libertador, en Buenos Aires, con los cerebros comunicacionales que garantizaron el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

De la cumbre participaron el diputado federal André Janones —reconocido internacionalmente como el estratega digital y denominado "general" de la campaña de Lula—, acompañado por los prestigiosos publicistas brasileños Chico Kertészy Rafael Marroquim, ambos vinculados a la agencia Nordx y al equipo del ministro de Comunicación Sidônio Palmeira.

#EleccionesBrasil2026 🇧🇷🇦🇷 Massa ensalzó a Lula como “el Perón de este siglo” Sergio Massa destacó la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y trazó una fuerte comparación política: sostuvo que el mandatario brasileño representa “el Perón de este siglo” y remarcó su capacidad para construir una agenda de desarrollo e inclusión. 📌 El excandidato presidencial de Unión por la Patria destacó la trayectoria de Lula y su regreso al poder tras haber atravesado la cárcel y la proscripción política. 📌 “Lula es el Perón de este siglo”, afirmó Massa, al ponderar su vínculo con los trabajadores y los sectores populares de Brasil. 📌 También resaltó el peso económico y geopolítico del país vecino y la importancia estratégica que tiene su relación con la Argentina. 📌 En contraposición, cuestionó la actitud de Javier Milei y advirtió que los vínculos entre Estados deben ubicarse por encima de las diferencias ideológicas entre sus presidentes. 🤝 Massa planteó que la Argentina debe mantener una relación madura con Brasil por tratarse de su principal socio comercial y uno de los actores centrales de la región. En ese marco, puso el foco en la necesidad de preservar la integración productiva y comercial entre ambos países. 🗣️ Las declaraciones se suman a las repercusiones políticas que generó en la Argentina la victoria de Lula, mientras continúa la polémica por la falta de un saludo público de Milei al presidente brasileño tras conocerse el resultado electoral. 👉 https://t.co/C1yiewmifB 💬 ¿Coincidís con la comparación que hizo Massa entre Lula y Juan Domingo Perón? #SergioMassa #Lula #Brasil #Peronismo #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 27, 2026

El "Janonismo cultural" y la mira puesta en 2027

Durante las dos horas que se extendió el cónclave, el intercambio giró en torno a la necesidad de renovar los métodos de comunicación política del peronismo y el progresismo frente al avance de las derechas en la región.

Desde el entorno del líder del Frente Renovador revelaron que "Massa escuchó mucho y tomó nota para aprender de la experiencia de Brasil", prestando especial atención a la metodología implementada por Janones, quien revolucionó los comicios vecinos mediante el denominado "Janonismo cultural".

Esta táctica rompe con las campañas tradicionales y "correctas", apostando por:

Confrontación directa en redes sociales y lenguaje llano.

Producción masiva de videos cortos de alto impacto.

La creación de estructuras de movilización digital en tiempo real, emulando al histórico "Ejército de Lula" que llegó a nuclear a más de 10 millones de usuarios en canales coordinados de WhatsApp.

Construcción de un frente anti-Milei

Además de interiorizarse sobre las herramientas de contragolpe digital y fiscalización de redes, el exministro de Economía expuso ante los expertos brasileños el actual escenario de la política local y planteó los lineamientos para conformar un frente nacional opositor amplio que logre articular una alternativa sólida frente a la gestión del presidente Javier Milei con vistas a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Con este movimiento, Massa busca profesionalizar la comunicación de la oposición y dotarla de una estructura de combate digital moderna, tomando nota directa de las fórmulas electorales que marcaron agenda en el cono sur.