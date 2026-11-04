Rechazo sindical a la “escuelita” de la SIDE: “Echan científicos pero contratan espías”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó esta decisión del Gobierno de lanzar un concurso público para sumar agentes al Cuerpo de Inteligencia de la Nación, dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

“Echan a los científicos y a los enfermeros, pero contratan espías. El Estado no se achica, cambia. El único Estado que crece es el que te espía. Deja de controlar a los aviones para que no se caigan y empieza a controlarte a vos. En el Estado, la motosierra era para todos menos para la SIDE”, arremetió el referente sindical.

Asimismo, apuntó que “van a contratar más agentes no para que persiguen el narcotráfico e investiguen la trata, sino para que espíen a periodistas, sindicalistas y dirigentes opositores. Si dejamos que la escuelita de la SIDE funcione, habrá menos libertad carajo!”.

“No hay plata para las universidades, los jubilados y los discapacitados, pero sí hay plata para la SIDE. Esto no lo podemos tolerar”, remató.

Cabe recordar que en septiembre de este año, mediante el DNU 867/26 el Gobierno aumentó en $30.519 millones al presupuesto de la SIDE y que, según el proyecto de Presupuesto 2027, esperan contar con un 87% más de presupuesto para este área en comparación al recibido originalmente para 2026.

Es por eso que el sindicato acusa que en paralelo el Ejecutivo se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad, mantiene congelados los salarios y jubilaciones y se endeuda en moneda extranjera para financiar más de 20 mil retiros voluntarios en el Estado.

La convocatoria de la SIDE, oficializada mediante la Resolución 941/26, estará abierta entre el 3 y el 30 de noviembre y apunta a seleccionar aspirantes para el Curso Básico de Ingreso 2027, que se dictará en la Escuela Nacional de Inteligencia.

El proceso contempla exámenes de conocimientos generales, evaluaciones físicas y psicológicas, pruebas técnicas y entrevistas personales. Quienes superen todas las instancias accederán a una capacitación obligatoria, aunque esto no garantiza su incorporación definitiva.