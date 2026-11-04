Causa $LIBRA: Casación aceptó la queja de las víctimas y podría reactivar la investigación

Este miércoles 4 de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal dio un giro determinante en el expediente por la presunta estafa piramidal con la criptomoneda $LIBRA. Por mayoría, la Sala II del máximo tribunal penal del país resolvió habilitar la revisión del apartamiento de los inversores damnificados, abriéndoles la puerta procesal para recuperar la calidad de querellantes.

Si bien la medida no anula de forma automática los sobreseimientos firmados el pasado 23 de octubre por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a favor del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y otros nueve imputados, representa un revés procesal de peso para la estrategia de cierre del Poder Ejecutivo. De ser reincorporadas formalmente, las víctimas quedarán facultadas para apelar la clausura y exigir la reapertura de la investigación.

#Criptoestafa ⚖️🪙 Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei por inexistencia de delito El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa penal iniciada tras el lanzamiento y difusión del token $Libra. La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano. 📌 El magistrado consideró que los hechos denunciados “no encuadran en una figura legal” ni constituyen un delito penal. 📌 El sobreseimiento también alcanzó a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis. 📌 La investigación incluyó pericias digitales, análisis de movimientos financieros y trazabilidad de operaciones realizadas en la red Solana. 📌 El expediente quedó definitivamente cerrado ante la ausencia de querellantes habilitados para apelar la decisión. 💸💸 La causa se había iniciado luego del lanzamiento de $Libra, el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió el proyecto desde su cuenta de X. La cotización del activo pasó en pocos minutos de US$ 0,01 a un pico cercano a los US$ 5 y posteriormente sufrió un abrupto desplome. 🤔 Según los denunciantes, un grupo reducido de billeteras virtuales retiró alrededor de US$ 100 millones, mientras más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas. Sin embargo, Martínez de Giorgi concluyó que no se logró acreditar un engaño penalmente relevante que hubiera inducido a los inversores a adquirir el activo. 👉 https://t.co/8XNTOIWyVZ 💬 ¿Qué lectura hacés del cierre judicial de la causa $Libra? #Libra #JavierMilei #KarinaMilei #Justicia #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 23, 2026

Votación dividida y quiénes son los damnificados

La resolución del recurso de queja se definió con los votos a favor de los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, quienes concluyeron que existía "cuestión federal suficiente" para habilitar la instancia de casación. En disidencia, el juez Guillermo Yacobucci votó por declarar inadmisible el reclamo.

El fallo abre la vía para revisar la exclusión de un grupo heterogéneo de inversores que habían sido desplazados por el juzgado de instrucción:

Inversores internacionales: Los ciudadanos bielorrusos Vladislav Lapchenko y Sviatlana Krasutskaya.

Damnificados locales: Los inversores argentinos Martín Romeo, Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero.

Tras disponerse la recaratulación del expediente, las partes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles judiciales para fundamentar sus posturas. Posteriormente, la Sala II convocará a una audiencia formal con las partes antes de resolver la reincorporación definitiva, un trámite que se prevé concluya tras la feria judicial de enero.

Presión simultánea: la PIA y la comisión en Diputados

El frente judicial del oficialismo enfrenta complicaciones simultáneas en otros dos vértices clave: