Reggae federal y for export en la gira de Nonpalidece

Con 30 años de trayectoria, Nonpalidece no detiene su marcha, durante el mes de noviembre continúa llevando su música a distintas ciudades. Lejos de frenar, la banda sigue sumando nuevos destinos y fechas a su gira aniversario.

El festejo comenzó el pasado 1 de octubre en el complejo C Art Media de Buenos Aires con entradas agotadas y una celebración histórica junto a su público con un show de casi tres horas y un repertorio de 36 canciones, recorriendo distintas etapas de su carrera.

La gira aniversario sigue durante el mes de noviembre con shows en distintas ciudades de Argentina. Nonpalidece llega a San Martín, Río Cuarto, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Para diciembre regresa a Costa Rica y cierra el año en San Isidro. Pero también, ya tienen shows confirmados para el 2027: Mar del Plata, México y su regreso al Cosquín Rock, antes de los shows junto a Paralamas.

Como parte de este gran presente, Nonpalidece además anunció dos presentaciones especiales junto a Paralamas, una de las bandas más influyentes de Brasil. Por primera vez, ambos grupos compartirán escenario en Argentina: el 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 26 de marzo en el Metropolitano de Rosario. Dos encuentros que reunirá a referentes fundamentales de la música latinoamericana.

Con tres décadas de canciones e historia, Nonpalidece sigue arriba de los escenarios, celebrando junto a su público y sumando nuevos capítulos a una trayectoria que continúa expandiéndose por Latinoamérica.

Próximos shows