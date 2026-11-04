Espectáculos | 4 nov 2026
Música
Reggae federal y for export en la gira de Nonpalidece
Lejos de frenar, la banda de Néstor sigue sumando nuevos destinos y fechas a su tour 30° aniversario. Además, en marzo tendrá dos presentaciones junto a Paralamas en Buenos Aires y Rosario.
Con 30 años de trayectoria, Nonpalidece no detiene su marcha, durante el mes de noviembre continúa llevando su música a distintas ciudades. Lejos de frenar, la banda sigue sumando nuevos destinos y fechas a su gira aniversario.
El festejo comenzó el pasado 1 de octubre en el complejo C Art Media de Buenos Aires con entradas agotadas y una celebración histórica junto a su público con un show de casi tres horas y un repertorio de 36 canciones, recorriendo distintas etapas de su carrera.
La gira aniversario sigue durante el mes de noviembre con shows en distintas ciudades de Argentina. Nonpalidece llega a San Martín, Río Cuarto, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Para diciembre regresa a Costa Rica y cierra el año en San Isidro. Pero también, ya tienen shows confirmados para el 2027: Mar del Plata, México y su regreso al Cosquín Rock, antes de los shows junto a Paralamas.
Como parte de este gran presente, Nonpalidece además anunció dos presentaciones especiales junto a Paralamas, una de las bandas más influyentes de Brasil. Por primera vez, ambos grupos compartirán escenario en Argentina: el 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 26 de marzo en el Metropolitano de Rosario. Dos encuentros que reunirá a referentes fundamentales de la música latinoamericana.
Con tres décadas de canciones e historia, Nonpalidece sigue arriba de los escenarios, celebrando junto a su público y sumando nuevos capítulos a una trayectoria que continúa expandiéndose por Latinoamérica.
Próximos shows
- 6 de noviembre: Chankanab, San Martin, Argentina
- 12 de noviembre: Elvis, Río IV, Córdoba, Argentina
- 13 de noviembre: Complejo La Isla, Mendoza, Argentina
- 14 de noviembre: Comuna Club, San Luis, Argentina
- 15 de noviembre: La Meseta, San Juan, Argentina
- 20 de noviembre: Complejo Aeropuerto, San Andres de Giles, Argentina
- 21 de noviembre: Club Paraguay, Córdoba, Argentina
- 27 de noviembre: Tribus Club de Arte, Santa Fe, Argentina
- 28 de noviembre: Anfi Cocomarola, Corrientes, Argentina
- 13 de diciembre: Mercado La California, San Jose, Costa Rica
- 19 de diciembre: Tattersall, San Isidro, Argentina
- 16 de enero: Brew House, Mar del Plata, Argentina
- 7 de febrero: Cosquín Rock, Córdoba, Argentina
- 11 de febrero: Nandas 78 bar, Monterrey, México
- 12 de febrero: C4 Concert House, Guadalajara, México
- 13 de febrero: House of Vans, CDMX, México
- 23 de marzo: Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina
- 26 de marzo: Metropolitano, Rosario, Argentina