Pausa en la interna: el Consejo del PJ bonaerense se reunió con Kicillof a la cabeza

En el marco de una tregua política alcanzada tras una cumbre previa en la Gobernación, el Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense encabezó este miércoles 4 de noviembre de 2026 una reunión clave en la sede partidaria de La Plata (calle 54). El encuentro, desarrollado bajo una modalidad híbrida —presencial y mediante Zoom—, estuvo liderado por el gobernador Axel Kicillof tras acordar los criterios de conducción con el diputado Máximo Kirchner.

La jornada dejó definiciones organizativas de cara al armado del peronismo provincial, formalizando un esquema de reparto de poder para encauzar la discusión partidaria.

Convocatoria al Congreso y reparto de poder

La principal resolución del cónclave fue la convocatoria formal al Congreso del PJ bonaerense, que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre a las 10:00.

Según lo ratificado en el Consejo, el acuerdo mantiene a Axel Kicillof al frente del Consejo provincial, al tiempo que se propuso a Máximo Kirchner para presidir el Congreso partidario, decisión que deberá ser formalizada por los congresales a fin de mes.

Asimismo, se aprobó la conformación de una mesa de diálogo social y productivo junto a referentes del sector industrial, el campo y el sindicalismo, con el objetivo de elaborar un programa de gobierno para 2027.

Los debates de fondo que continúan abiertos

Pese a la foto de ordenamiento institucional, el cónclave dejó al descubierto las diferencias políticas que persisten en la coalición: