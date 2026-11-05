Alberto Fernández se burló de Milei tras la renuncia de Santiago Peña en Paraguay

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a utilizar sus cuentas en las redes sociales para lanzar duras chicanas dirigidas al presidente Javier Milei y a sus aliados internacionales. En esta oportunidad, el exmandatario se hizo eco de la renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, salpicado por el escándalo del Ueno Bank, para satirizar el alineamiento geopolítico del oficialismo.

"Cybermondar extendido. Lleve su gorra con descuento. LIiquidación por cierre", escribió Fernández en la red social X. La publicación fue acompañada por una fotografía en la que se observa a Javier Milei junto a Santiago Peña, ambos luciendo las características gorras rojas con la leyenda "Make America Great Again" (MAGA).

CYBERMONDAY EXTENDIDO 🧢 LLEVE SU GORRA CON DESCUENTO LIQUIDACIÓN POR CIERRE!!!! https://t.co/zk5c5trYdi — Alberto Fernández (@alferdez) November 5, 2026

Una estrategia de chicanas en dos tiempos

No es la primera vez que el exjefe de Estado apela al recurso del "CyberMonday" para apuntar contra la derecha regional y estadounidense. Días atrás, en el marco de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos —donde los demócratas recuperaron el control del Congreso—, Fernández ya había publicado un mensaje similar.

En aquella ocasión, utilizó un fotomontaje que reunía a Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei luciendo gorras alusivas a sus movimientos políticos:

"OPORTUNIDAD!!! Compra tu gorrita ahora… LIQUIDACIÓN POR CIERRE!!!", había reposteado el expresidente para ironizar sobre el retroceso electoral del conservadurismo en la región.

Repercusiones e impacto en las redes

#URGENTE 🇵🇾🚨 Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay en medio del colapso bancario El presidente paraguayo Santiago Peña presentó este jueves su renuncia, en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por el cierre de Ueno Bank. El Congreso, que había iniciado el trámite de un juicio político, deberá ahora aceptar o rechazar la dimisión. 📌 Ueno Bank fue intervenido y entró en proceso de liquidación luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50 %. 📌 Casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas después de que la aplicación de la entidad dejara de mostrar los saldos. 📌 El banco concentraba unos 850 millones de dólares en recursos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social destinados a jubilaciones y cobertura sanitaria. 📌 Si el Congreso acepta la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia y completar el mandato hasta 2028. 🗣️✍🏼 “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”, expresó Peña. También pidió disculpas “al pueblo” por eventuales errores durante su gestión. 🏦💥 El colapso financiero provocó protestas y escenas de tensión frente a la sede central de Ueno Bank en Asunción y sus 75 sucursales. El Banco Central paraguayo confirmó el cierre de la entidad, mientras crece la incertidumbre entre los ahorristas y se profundiza una de las mayores crisis institucionales de los últimos años en Paraguay. 👉 https://t.co/zZ4bV9VxtO 💬 ¿Qué consecuencias políticas y económicas puede tener la renuncia de Peña para Paraguay? #SantiagoPeña #Paraguay #UenoBank #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 5, 2026

La renuncia de Peña en el país vecino terminó de activar el segundo capítulo de la saga irónica de Fernández. La vinculación entre el colapso financiero de Ueno Bank en Asunción y la salida prematura del mandatario paraguayo sirvió de argumento para que el peronismo golpeara la política exterior de la Casa Rosada.

Los posteos del expresidente se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales, generando un intenso cruce de mensajes entre la militancia del Partido Justicialista y los militantes libertarios en redes sociales.