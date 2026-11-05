jueves 05 de noviembre de 2026 - Edición Nº4611

Política | 5 nov 2026

Redes sociales

Alberto Fernández se burló de Milei tras la renuncia de Santiago Peña en Paraguay

El expresidente lanzó una chicana en redes sociales con la frase "liquidación por cierre". Apuntó contra la alianza internacional de Milei, Trump, Bolsonaro y el mandatario dimitente.

Alberto Fernández, entre Milei y el eyectado Santi Peña.
TAGS: ALBERTO FERNáNDEZ, JAVIER MILEI, DONALD TRUMP, PARAGUAY, JAIR BOLSONARO, SANTIAGO PEñA

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a utilizar sus cuentas en las redes sociales para lanzar duras chicanas dirigidas al presidente Javier Milei y a sus aliados internacionales. En esta oportunidad, el exmandatario se hizo eco de la renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, salpicado por el escándalo del Ueno Bank, para satirizar el alineamiento geopolítico del oficialismo.

"Cybermondar extendido. Lleve su gorra con descuento. LIiquidación por cierre", escribió Fernández en la red social X. La publicación fue acompañada por una fotografía en la que se observa a Javier Milei junto a Santiago Peña, ambos luciendo las características gorras rojas con la leyenda "Make America Great Again" (MAGA).

Una estrategia de chicanas en dos tiempos

No es la primera vez que el exjefe de Estado apela al recurso del "CyberMonday" para apuntar contra la derecha regional y estadounidense. Días atrás, en el marco de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos —donde los demócratas recuperaron el control del Congreso—, Fernández ya había publicado un mensaje similar.

En aquella ocasión, utilizó un fotomontaje que reunía a Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei luciendo gorras alusivas a sus movimientos políticos:

"OPORTUNIDAD!!! Compra tu gorrita ahora… LIQUIDACIÓN POR CIERRE!!!", había reposteado el expresidente para ironizar sobre el retroceso electoral del conservadurismo en la región.

Repercusiones e impacto en las redes

La renuncia de Peña en el país vecino terminó de activar el segundo capítulo de la saga irónica de Fernández. La vinculación entre el colapso financiero de Ueno Bank en Asunción y la salida prematura del mandatario paraguayo sirvió de argumento para que el peronismo golpeara la política exterior de la Casa Rosada.

Los posteos del expresidente se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales, generando un intenso cruce de mensajes entre la militancia del Partido Justicialista y los militantes libertarios en redes sociales.

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