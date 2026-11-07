Pagano amplió la denuncia: “Hay medio millón de dólares que Adorni escondió toda su gestión”

La diputada nacional de Coherencia, Marcela Pagano, amplió su denuncia original por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, horas después de que la fiscalía desestimara tal imputación. Lo hizo valiéndose de los datos de la Central de deudores del Banco Central, donde consta que la esposa del dirigente libertario, Bettina Angeletti, registra gastos por $ 18 millones solo en el mes de septiembre.

La misma entidad informó que esa deuda (desde consumos de tarjeta de crédito a préstamos personales o la adquisición de vehículos) se pagó en tiempo y forma y lo mismo sucedió en meses anteriores: en junio registra $ 13,8 millones; en julio, $ 13,4 millones, y en agosto $ 13,3 millones.

“Hoy el fiscal Pollicita dijo que no puede probar que Adorni se enriqueció ilícitamente y pidió sacar la causa de Comodoro Py. Mientras tanto, la guita del matrimonio Adorni sigue volando”, enfatizó la legisladora que ingreso al Congreso por La Libertad Avanza

En este sentido, precisó que “la Central de Deudores del BCRA es pública. Muestra lo que el Banco Galicia informa cada mes a nombre de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni: junio $ 13,8 millones, julio $ 13,4, agosto $ 13,3 y septiembre $ 18 millones. Todo en situación normal: se paga todos los meses”.

“Para dimensionar: el propio fiscal calculó que los ingresos lícitos del matrimonio en toda la gestión fueron $ 229 millones, menos de $ 8 millones por mes para los dos. Una sola cuenta, de uno de ellos, en un solo banco, duplica eso. Y Adorni dejó el cargo y el sueldo en junio”, contrastó Pagano.

Así las cosas, indicó que las fechas hablan solas. Abril: $ 3,9 millones. Mayo: $ 5,3. Junio, el mes en que Adorni rectificó sus declaraciones juradas y renunció: $ 13,8. Septiembre, el mes en que su defensa presentó la ‘explicación’ de los bitcoins: $ 18 millones. El récord de la serie”.

La ley es clara: el enriquecimiento ilícito se investiga hasta dos años DESPUÉS de dejar el cargo. El fiscal ni miró ese período. Le pedí al juez Lijo que rechace la incompetencia, retome la investigación, oficie a los bancos y a ARCA, y cite a Adorni a indagatoria. (Sigo👇🏻) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) November 6, 2026

“La ley es clara: el enriquecimiento ilícito se investiga hasta dos años después de dejar el cargo. El fiscal ni miró ese período. Le pedí al juez Lijo que rechace la incompetencia, retome la investigación, oficie a los bancos y a ARCA, y cite a Adorni a indagatoria”, puntualizó la parlamentaria.

“Y que no te mientan: no hubo sobreseimiento. Hay medio millón de dólares que Adorni escondió toda su gestión y que el fiscal da por ‘no desvirtuados’ porque nadie puede chequear la historia. Eso no es justificar: es contar un cuento”, remató.