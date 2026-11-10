Andrés Larroque destacó la presencia del Papa en Don Orione: “Es una figura muy luminosa”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, ponderó el mensaje brindado por el Papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione de la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown.

“Es una figura muy luminosa, que transmite una inmensa paz y que nos conmovió a todos por la posibilidad del encuentro cercano, del saludo, pero fundamentalmente por su presencia en un lugar tan distintivo y emblemático que habla de la solidaridad de nuestro pueblo, de nuestra Provincia”, enfatizó el funcionario en declaraciones a la AM 1270.

En igual tono consignó que el Sumo Pontífice es “una autoridad espiritual que naturalmente tiene una mirada y expresa valores que son eternos, que son genuinos”, al tiempo que sostuvo que su prédica “se traduce en la vida cotidiana” y funciona como un mensaje y un llamado a la introspección para tratar de ser mejores y buscar la “reconciliación social”.

De cara a la masiva convocatoria prevista para este miércoles en la Basílica de Luján, Larroque confirmó que todo el Gabinete provincial se encuentra ultimando los detalles logísticos y de seguridad.

Con enorme emoción acompañamos la visita de @pontifex, León XIV, al Pequeño Cottolengo Don Orione. Gracias Santo Padre por su mensaje de fe, esperanza y amor fraterno 🤍 https://t.co/sU6KQMe6Pi — Andrés Larroque (@larroqueandres) November 9, 2026

“Estamos hablando de una figura que está por encima de cualquier diferencia o litigio político, y este es un momento de reencuentro de los argentinos”, enfatizó el ‘Cuervo’ y estimó que “se está hablando de números muy grandes, yo creo que vamos a estar superando las dos millones de personas, esa es la perspectiva”.