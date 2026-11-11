Jorge Rojas protagonizó dos momentos de alto impacto en la visita de León XIV a Córdoba

La música fue protagonista de dos jornadas de profunda emoción y significado en Córdoba, en el marco de la visita del Papa León XIV. Allí, Jorge Rojas tuvo una participación destacada, formando parte de los encuentros realizados en el predio de FAdeA y compartiendo con miles de peregrinos momentos que quedarán en el recuerdo.

El lunes 9 de noviembre, durante la sagrada vigilia, Jorge Rojas fue el encargado de acompañar musicalmente a los peregrinos con un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión. A través de canciones como “Uno mismo”, “Milagro de amor”, “Voy a abrir mi corazón”, “Voy a celebrar” y “La vida”, su voz se hizo presente en una jornada de encuentro, reflexión y celebración, donde la música encontró un espacio para expresar sentimientos universales como el amor, la esperanza, la fe y la gratitud por la vida.

La jornada siguiente tuvo otro momento de especial trascendencia. El martes 10 de noviembre, Jorge Rojas fue el responsable de interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino, previo a la misa central del Papa León XIV. Una participación de enorme significado, en la que su voz y la identidad de nuestra música se unieron en uno de los momentos centrales de este acontecimiento, representando también la riqueza de nuestra cultura popular y nuestra tradición folklórica.

Ser parte de estas jornadas, acompañando a miles de personas a través de sus canciones y poniendo su voz al Himno Nacional, significó para el artista formar parte de un encuentro que “trascendió lo musical para convertirse en una experiencia de comunión, identidad y emoción colectiva”.



Este acontecimiento tuvo lugar en un fin de semana que también lo encontró en Buenos Aires, donde presentó su gira “Piano y Voz” en el Teatro Coliseo, con entradas agotadas. Una propuesta íntima, que permitió reencontrarse con el público desde la esencia de sus canciones y la sensibilidad de su interpretación.

Así, entre la cercanía de un teatro colmado y la dimensión histórica y espiritual del encuentro en Córdoba, Jorge Rojas vivió jornadas de enorme significado, llevando su música a distintos escenarios y siendo parte de un acontecimiento que convocó a miles de personas alrededor de un mismo sentimiento.

Desde su estreno, “Piano & Voz” ya pasó por Rosario, Córdoba y Mendoza con presentaciones que tuvieron una gran respuesta del público y localidades agotadas. La gira continúa sumando fechas y nuevos destinos.

En paralelo, el artista se prepara para el lanzamiento de “Piano & Voz”, su nuevo trabajo discográfico, que llegará el próximo 20 de noviembre. Como adelantos de este proyecto ya presentó “Sincero”, primer single del disco y “Uno Mismo”, una canción clásica de su repertorio que volvió a cobrar vida en una nueva versión para piano y voz, junto a Ramón Ramonda. Ambos adelantos permiten descubrir la esencia de este proyecto que pronto llegará en su totalidad.

Mientras se acerca el estreno del disco completo, Jorge Rojas continúa con su gira “Piano & Voz”, llevando esta nueva propuesta a distintos escenarios y compartiendo con el público una etapa especial de su recorrido artístico.

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