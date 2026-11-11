Lemoine atacó a Pagano por denunciar la carpa VIP: “Villera sucia”

Una feroz polémica cruzó la escena política en las últimas horas. La diputada nacional Lilia Lemoine atacó de forma directa a Marcela Pagano, a quien calificó de "villera sucia" y "foca descerebrada" a través de la red social X, luego de que la experiodista denunciara públicamente el montaje de una carpa VIP con servicios de lujo durante la misa del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires.

La controversia se encendió cuando Pagano cuestionó duramente la erogación de recursos estatales para el sector preferencial del evento litúrgico, apuntando sus críticas hacia figuras de la organización como Karina Milei, Martín Menem y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Y... no, villera sucia, todo lo que hace el Estado tiene un costo. NO ES GRATIS. Por eso bajamos el gasto público tanto como se pueda. Pero LA VISITA DEL PAPA ERA MÁS QUE IMPORTANTE PARA LOS ARGENTINOS. Vas a llorar y decir "pero si yo soy amiga de los de Papa Francisco y les donaba cositas para el comedor"... y yo los ayudé a conseguir el PNUD, foca descerebrada. Pasa que la jugás de católica y sos una vendepatria que le hace favores a rusos e iraníes y no trabajás para Argentina. Trabajás para los intereses de Bindi... y de ahí te llega el retorno. Encima te la pasás hablando de macumbas y acusando gente de cosas que VOS HACÉS! No tenés vergüenza, lechón iraní. Ahora bien, si Jorge Macri se armó un catering e invitó a tu amiga Flor de la V (que es militante pro aborto pañuelo verde como vos)... denuncialo. ¿O ahí no te metés? 🙂‍↔️ — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) November 11, 2026

La denuncia de Pagano sobre los costos del evento

A través de una serie de mensajes en sus plataformas oficiales, Pagano expuso el contraste entre la remuneración de las fuerzas de seguridad y las comodidades reservadas para los dirigentes políticos y autoridades presentes:

"La misa del Papa NO fue gratis para los fieles. $55.000 la jornada le pagaron a los trabajadores de Seguridad, algunos estuvieron ayer 20 hs cuidando vallas en Av. Libertador. Mientras tanto la Casta regodeándose de ver bien de cerca, con aire acondicionado y catering al Santo Padre", disparó Pagano.

La furiosa respuesta de Lemoine y los descargos en redes

La respuesta de Lemoine no tardó en llegar y elevó de inmediato la tensión con severos calificativos, descalificaciones personales e imputaciones sobre la actividad de la comunicadora.

#POLEMICA 🥐🔥 Jorge Macri tras la carpa VIP en la misa del Papa: “Las medialunas y budines estuvieron de más” La polémica por el sector VIP montado durante la multitudinaria misa de León XIV en Palermo sigue escalando. Jorge Macri rompió el silencio, admitió que hubo excesos en el catering exclusivo, pero buscó relativizar las críticas por el trato preferencial a autoridades y figuras públicas. 📌 “Las medialunas y los budines estuvieron de más; yo no lo hubiera puesto”, reconoció el jefe de Gobierno porteño. 📌 Macri consideró que “alcanzaba con agua y un café para la espera”, aunque sostuvo que “tampoco fue una cosa de un lujo descomunal”. 📌 Justificó las carpas por la necesidad de albergar durante varias horas a miembros de la Iglesia, funcionarios y trabajadores afectados al operativo. 📌 En el Congreso, Esteban Paulón pidió explicaciones a Karina Milei y Pablo Quirno, mientras Marcela Pagano cuestionó el costo de la organización y Pablo Juliano también repudió la existencia del sector preferencial. 😱 La controversia se desató luego de conocerse imágenes de empresarios, influencers, famosos y comunicadores en un espacio reservado con catering, mientras miles de fieles participaron de la celebración en los alrededores del Monumento a los Españoles. 💰 La discusión también puso el foco sobre los gastos. Pagano denunció que la Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment S.A. por $ 8.690 millones para la organización general, mientras Paulón reclama conocer quiénes fueron invitados al sector VIP, bajo qué criterios y quién afrontó los costos. 👉 https://t.co/lpcnM48vah 💬 ¿Te convence la explicación de Jorge Macri sobre la carpa VIP durante la misa de León XIV? #JorgeMacri #LeonXIV #CarpaVIP #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 10, 2026

Defensa de la erogación estatal: Lemoine argumentó que "todo lo que hace el Estado tiene un costo" y justificó la logística desplegada al remarcar que "la visita del Papa era más que importante para los argentinos" .

Ataques personales y acusaciones: Además de dirigirse a Pagano con insultos como "foca descerebrada" y "lechón iraní" , la acusó de responder a "intereses de Bindi" y de mantener vínculos impropios con sectores de la diplomacia internacional.

Cuestionamiento a la gestión porteña: Hacia el cierre de su descargo, la legisladora buscó desmarcar la organización central del evento y dirigió los señalamientos hacia la administración de la Ciudad: "Si Jorge Macri se armó un catering e invitó a tu amiga Flor de la V... denuncialo. ¿O ahí no te metés?".

El violento intercambio generó una inmediata repercusión, reavivando el debate sobre el uso de fondos públicos en el operativo de recepción al Pontífice.