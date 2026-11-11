miércoles 11 de noviembre de 2026 - Edición Nº4617

Política | 11 nov 2026

ESCÁNDALO EN REDES

Lemoine atacó a Pagano por denunciar la carpa VIP: “Villera sucia”

La diputada arremetió con duros insultos contra su excompañera de bloque tras los cuestionamientos al gasto en catering y aire acondicionado durante la misa del papa León XIV.

Lilia Lemoine, diputada nacional.
TAGS: CIUDAD DE BUENOS AIRES, JORGE MACRI, KARINA MILEI, MARCELA PAGANO, LILIA LEMOINE, LEóN XIV

Una feroz polémica cruzó la escena política en las últimas horas. La diputada nacional Lilia Lemoine atacó de forma directa a Marcela Pagano, a quien calificó de "villera sucia" y "foca descerebrada" a través de la red social X, luego de que la experiodista denunciara públicamente el montaje de una carpa VIP con servicios de lujo durante la misa del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires.

La controversia se encendió cuando Pagano cuestionó duramente la erogación de recursos estatales para el sector preferencial del evento litúrgico, apuntando sus críticas hacia figuras de la organización como Karina MileiMartín Menem y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La denuncia de Pagano sobre los costos del evento

A través de una serie de mensajes en sus plataformas oficiales, Pagano expuso el contraste entre la remuneración de las fuerzas de seguridad y las comodidades reservadas para los dirigentes políticos y autoridades presentes:

"La misa del Papa NO fue gratis para los fieles. $55.000 la jornada le pagaron a los trabajadores de Seguridad, algunos estuvieron ayer 20 hs cuidando vallas en Av. Libertador. Mientras tanto la Casta regodeándose de ver bien de cerca, con aire acondicionado y catering al Santo Padre", disparó Pagano.

La furiosa respuesta de Lemoine y los descargos en redes

La respuesta de Lemoine no tardó en llegar y elevó de inmediato la tensión con severos calificativos, descalificaciones personales e imputaciones sobre la actividad de la comunicadora.

  • Defensa de la erogación estatal: Lemoine argumentó que "todo lo que hace el Estado tiene un costo" y justificó la logística desplegada al remarcar que "la visita del Papa era más que importante para los argentinos".

  • Ataques personales y acusaciones: Además de dirigirse a Pagano con insultos como "foca descerebrada" y "lechón iraní", la acusó de responder a "intereses de Bindi" y de mantener vínculos impropios con sectores de la diplomacia internacional.

  • Cuestionamiento a la gestión porteña: Hacia el cierre de su descargo, la legisladora buscó desmarcar la organización central del evento y dirigió los señalamientos hacia la administración de la Ciudad: "Si Jorge Macri se armó un catering e invitó a tu amiga Flor de la V... denuncialo. ¿O ahí no te metés?".

El violento intercambio generó una inmediata repercusión, reavivando el debate sobre el uso de fondos públicos en el operativo de recepción al Pontífice.

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