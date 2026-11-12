Menem apuró a Bullrich y pidió que el Senado trate la suspensión de las PASO

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó este jueves 12 de noviembre que el Senado debería dar media sanción a la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) "en las próximas dos semanas". En declaraciones a Radio Mitre, el dirigente fijó una hoja de ruta parlamentaria de cara a las elecciones de 2027, en un mensaje que funcionó como una presión directa sobre la senadora Patricia Bullrich, encargada de liderar las negociaciones en la Cámara Alta.

De acuerdo con lo expresado por Menem, el plazo planteado responde a "una expresión de deseo" sujeta a las voluntades individuales de cada senador, aunque remarcó la necesidad de avanzar con rapidez en la modificación del sistema electoral.

“La Argentina no necesita PASO”, sostuvo el titular de la Cámara Baja durante la entrevista radial, al cuestionar que los contribuyentes deban financiar las internas de los partidos políticos.

Respecto del trámite legislativo, Menem indicó que la definición depende de los acuerdos que se alcancen en el Senado y sugirió que, una vez obtenida la media sanción allí, La Libertad Avanza cuenta con los votos necesarios en Diputados para convertir la iniciativa en ley. Asimismo, anticipó que el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias para abordar el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

#RedesSociales 🔥🚢 “Hundir el barco”: sugestivo posteo de Milei en plena tensión con Bullrich Javier Milei volvió a agitar la interna oficialista con una enigmática publicación en sus redes sociales. Mientras León XIV celebraba su misa de despedida en Luján, el Presidente compartió la imagen de un barco en llamas acompañada por una frase que rápidamente generó interpretaciones dentro de La Libertad Avanza. 📌 “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, fue el mensaje difundido por Milei. 📌 La publicación no tuvo un destinatario explícito, aunque dentro de LLA fue interpretada como un posible tiro por elevación hacia Patricia Bullrich. 📌 La senadora viene mostrando diferencias respecto de algunas decisiones de la gestión, en medio de los ruidos internos dentro del oficialismo. 📌 El episodio también coincide con versiones sobre una eventual intención de Bullrich de posicionarse de cara a las elecciones de 2027. 📲🙏🏻 El momento elegido para la publicación tampoco pasó inadvertido. Milei difundió el mensaje mientras León XIV encabezaba en Luján una celebración marcada por el llamado a la unidad y la reconciliación de los argentinos, y pocas horas antes de despedir al Pontífice en Ezeiza. 🤔 Por el momento, desde el entorno de Bullrich optaron por el silencio y no hubo una respuesta pública al mensaje presidencial. Sin nombres propios ni aclaraciones posteriores, la publicación volvió a poner bajo la lupa las tensiones en la cúpula libertaria. 👉 https://t.co/axiHPa2KzS 💬 ¿Creés que el mensaje de Milei estuvo dirigido a Patricia Bullrich o tuvo otro destinatario? #JavierMilei #PatriciaBullrich #LaLibertadAvanza #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 11, 2026

El rol de Patricia Bullrich y el clima de tensión en el oficialismo

La exigencia de plazos por parte de Menem se produce en un contexto de distanciamiento político entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada, donde la senadora tiene a su cargo articular los votos con los bloques dialoguistas para destrabar la reforma electoral.