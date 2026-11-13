El Gobierno gastó $ 209 millones para renovar alfombras y cortinas de Casa Rosada

El Gobierno de Javier Milei pagó $ 209,3 millones para renovar alfombras y cortinas de la Casa Rosada antes de la llegada del Papa León XIV, en una compra que se repartió entre dos empresas, Alfombra Mágica SRL y Tetramon SA, que pertenecen al mismo grupo familiar y no compitieron entre sí.

Esta fuerte erogación se suma al derroche de la “Carpa VIP” y la polémica por la contratación de los servicios de seguridad Tech Security S.R.L. vinculada al clan Menem.

Vale mencionar que los trabajos se coordinaron con la Dirección de Patrimonio de la Secretaría General, el área de Karina Milei, que se quedó con la organización de la visita del Papa León XIV.

De acuerdo a lo informado por Perfil, Alfombra Mágica cobró $ 128,08 millones por 180 metros cuadrados de alfombra 100 % lana para el Salón Blanco, incluida la tarima principal, y el hall del primer piso. Según los cálculos, son unos $ 711.000 por metro cuadrado. El pliego exigía adhesivos especiales para no dañar los pisos originales de roble.

La contratación directa 79-0014-CDI26 la tramitó la Jefatura de Gabinete por “compulsa abreviada por urgencia”, dentro de la Unidad Ejecutora creada para la visita papal. El pliego fija como destino la Casa de Gobierno “con motivo de la visita apostólica”.

Por su parte, Tetramon recibió $ 81,2 millones por rearmar las cortinas del Salón Eva Perón, confeccionar tres pares nuevos para el Salón Héroes de Malvinas y colocar otras 27 cortinas livianas. Si bien estos salones no fueron utilizados durante la visita de León XIV, los pliegos estaban vinculados al evento.

En detalle, el proceso se publicó el 23 de octubre y abrió ofertas el 28. Las órdenes de compra se firmaron el 4 de noviembre con un plazo de cuatro días que vencía el 8, la misma jornada en que Javier Milei recibió al Pontífice en la Casa Rosada y lo llevó al Salón Blanco.

La Jefatura invitó a cuatro empresas: Günter Dillenberger e Hijos, El Espartano, Tetramon y Alfombra Mágica. Solo ofertaron las dos últimas, una por las cortinas y otra por las alfombras. Las otras dos firmas invitadas no presentaron propuestas finalmente.

De acuerdo con los registros societarios publicados en el Boletín Oficial, ambas empresas pertenecen a la familia Mizrahi, que integra el directorio de Tetramon y concentra la totalidad de las cuotas de Alfombra Mágica. Así, los dos oferentes respondían al mismo grupo familiar.

Las alfombras y cortinas integran las siete contrataciones directas por $ 20.477 millones que el Gobierno adjudicó para la visita, seis de ellas para la misa y la vigilia en Palermo.