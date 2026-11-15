Elisa Carrió opinó sobre la interna libertaria: “Patricia busca el poder”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, renovó cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei y analizó las persistentes diferencias políticas entre el Presidente y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

La exdiputada nacional destacó las cualidades personales de la titular de la bancada oficialista en la Cámara alta , aunque puso el foco en su fuerte ambición política. “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”, describió en declaraciones a Radio Con Vos.

"A Patricia Bullrich la quiero, con sus condiciones es buena persona; yo no cambio de lugar, no busco el poder" Lilita Carrió se pronunció acerca de los candidatos de cara al año que viene y aseguró que con Mauricio Macri no volvería a conformar un espacio político y que Patricia Bullrich "busca el poder". — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) November 14, 2026

En este sentido, recordó una situación que compartió con Bullrich durante una etapa en la que ambas formaban parte del mismo espacio político. Según relató, después de una derrota electoral, la actual senadora le manifestó que quería incorporarse al sector de Mauricio Macri.

“Me dijo: ‘Quiero que me echen, Lilita, porque me quiero ir con Macri’”, recordó la excandidata presidencial. También aclaró que, pese a las diferencias que pueda tener con ella, reconoce su lealtad y sus cualidades personales. Sin embargo, marcó una distancia respecto del oficialismo: “Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”.

La visita de León XIV

Por otra parte, Carrió destacó las palabras dirigidas por el Papa a los representantes políticos argentinos, lo que funcionó como un espejo frente a una dirigencia que tiene dificultades para revisar sus propias conductas.

Además, sostuvo que el llamado del Papa estuvo relacionado con la necesidad de “recuperar la unidad, abandonar las confrontaciones y volver a conectarse con los problemas de la sociedad”.

Por último, descartó regresar a la actividad política y explicó que disfruta de haberse alejado. También cuestionó la falta de generosidad entre los dirigentes y las negociaciones basadas en intereses particulares. “Nadie va a cerrar la grieta si no tiene un espíritu realmente de generosidad”, remató.