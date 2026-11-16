La Plata se prepara para celebrar su 144° aniversario: ya se arma el escenario en Plaza Moreno

La Municipalidad de La Plata comenzó con el armado del escenario en Plaza Moreno de cara a los festejos por el 144° aniversario de la fundación de la ciudad, que se celebrará el jueves 19 de noviembre con una jornada de música en vivo y espectáculos gratuitos.

Comenzó la 2da edición de la Semana de la Música con una noche inolvidable en las escalinatas de la Catedral de la mano de grandes artistas que homenajearon a Mercedes Sosa. ¡La música sigue sonando en #LaPlataCapital! ❤️ https://t.co/vuQwgwnAOv — Municipalidad de La Plata (@LaPlataMLP) November 16, 2026

Los preparativos forman parte de la organización del evento impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que reunirá a destacados artistas nacionales y locales desde las 15:30 en uno de los espacios más emblemáticos de la capital bonaerense.

La celebración contará con las presentaciones de Los Palmeras, Dillom, La Cumparsita e Isla Mujeres, que ofrecerán shows de distintos géneros musicales para vecinos y visitantes.

Además, la programación incluirá un homenaje al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Programa de Coros y Orquestas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

También subirán al escenario las bandas que obtengan el segundo y el tercer puesto en el certamen municipal La Plata Rock, una iniciativa destinada a promover el talento local y generar nuevas oportunidades para los proyectos musicales de la ciudad.

Los festejos se desarrollan en el marco de la segunda edición de la Semana de la Música, que continuará hasta el domingo 22 de noviembre con espectáculos en distintos escenarios de la ciudad y que ya tuvo el homenaje a Mercedes Sosa y la jornada de folklore.