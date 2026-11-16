La interna entre Kicillof y La Cámpora suma otro capítulo por las apuestas online

El proyecto de La Cámpora para regular las apuestas online en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo capítulo de tensión en el peronismo bonaerense y volvió a exponer las diferencias entre el gobernador Axel Kicillof y el sector que responde a Cristina Kirchner.

El nuevo cruce tuvo como protagonistas al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y al diputado camporista Facundo Tignanelli, autor de la iniciativa. Mientras el funcionario provincial respaldó los objetivos generales de la propuesta, cuestionó que no se hubiera consultado previamente al Poder Ejecutivo y reclamó que las cuestiones impositivas y presupuestarias se discutan en la comisión correspondiente.

La respuesta de Tignanelli llegó a través de la red social X, donde rechazó los cuestionamientos del ministro, aseguró que el proyecto había sido conversado con distintas áreas del Ejecutivo y defendió las diferencias entre el esquema propuesto y el mecanismo de recaudación que ya implementó la Provincia.

Ante la consulta de varios periodistas sobre las declaraciones del ministro @Carli_Bianco acerca del proyecto de regulación de las apuestas. Quisiera hacer algunas consideraciones. 1. El borrador del proyecto fue permanentemente conversado con el poder ejecutivo, a través del titular de lotería @gonatanasof . Incluso fue postergada la presentación del mismo que estaba previsto para fines de julio, porque nos faltaba información del cierre mensual de las utilidades post mundial. Dicha información fue proporcionada gentilmente por el titular de lotería. Asimismo, recibimos aportes y opiniones del ministerio de salud en lo correspondiente al fondo de salud, algunas fueron incorporadas en el texto y otras se siguen discutiendo. Por último el titular de lotería asistió con todo su equipo a la comisión de ludopatía y luego de la misma, realizó aportes al proyecto que fueron incorporados. 2. Luego de años de no regular el fopis y ante el anuncio de la inminente presentación de dicho proyecto(que el ejecutivo conocía a la perfección), se estableció el decreto mencionado en la conferencia de prensa. En ese momento dijimos que se podía llegar hasta el 3% de la generación del fondo y se optó por dejarlo en 2%. 3. La diferencia sustancial entre el fopis y los fondos que creamos en el proyecto de ley, es cuánto se paga? Y quién es el que paga? Los recursos del fopis se generan cobrándole a los usuarios de las plataformas. El fondo que proponemos lo pagan las licenciatarias de sus propias utilidades. El monto a recaudar por el fopis es apenas el 10% de lo previsto en el proyecto de ley. Es decir, el fopis implica el 90% menos de recursos que el proyecto de ley. Seguramente los economistas entenderán más del tema, pero lo que estamos discutiendo con esto es el margen de rentabilidad que tienen este tipo de empresas. Por eso decidimos que el fondo sea más cuantioso y que se pague de sus propias utilidades. Párrafo aparte, actualmente estas empresas informan al estado provincial sus ganancias por declaración jurada. 4. Otro punto de discusión es sobre la asignación de recursos. Entendemos que los fondos tienen que ser de asignación directa a los clubes y a los deportistas. Y el recurso que se genera por la multa previa a la publicidad, debe ir a los municipios y ministerio de salud para desarrollar políticas de prevención y atención de las patologías generadas por esta actividad. 5. Indudablemente el proyecto tiene que discutirse en la comisión de presupuesto. Por eso la semana pasada se buscó darle despacho en la comisión de ludopatía, para luego continuar discutiéndolo en la comisión de presupuesto y legislación general respectivamente. El día de mañana vuelve a estar en la comisión de ludopatía para obtener despacho y así proseguir la ruta de comisiones mencionada. 6. Cada día que que se demora en tratar este tipo de normas es un día más que las empresas siguen teniendo utilidades siderales como así también siguen enfermando a nuestros vecinos y vecinas. Como ejemplo planteamos que la celeridad que se busca en el tratamiento es la misma que se pidió poner cuando se trató el rigi bonaerense y corría riesgo de perderse una inversión muy útil en términos económicos para la provincia. El riesgo en este caso es seguir generando un daño que cada vez es más difícil revertir. 7. La medida cautelar interpuesta para parar el fopis no va a ser evitada porque se sancione una ley. La mejor manera para evitar que el poder judicial responda a intereses ajenos a los del pueblo de la provincia, es designar las vacantes en la corte bonaerense para que desde la conducción de ese poder del estado se fijen pautas que sirvan como doctrina legal a los jueces de tribunales inferiores. Luego de la visita del Papa a nuestro país y del triunfo de Lula en Brasil, en ambos casos con una posición clara sobre el tema, es tiempo que seamos consecuentes con lo que pregonamos. Esperemos que mañana todos estén en la comisión y se pueda avanzar. — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) November 16, 2026

Carlos Bianco cuestionó a La Cámpora por la falta de consulta

Durante su habitual conferencia de prensa de los lunes, Bianco planteó sus reparos sobre el procedimiento elegido para impulsar la iniciativa legislativa. Si bien manifestó su coincidencia con los objetivos generales, consideró que hubiera sido conveniente que el Gobierno provincial pudiera intervenir antes de su presentación formal.

"Hubiese sido bueno que nos pidieran la posición antes de presentar el proyecto", sostuvo el ministro, quien agregó que los proyectos con impacto presupuestario deberían circular previamente como borradores para facilitar el análisis y la posterior discusión política sobre su implementación.

De todos modos, Bianco aclaró que el Ejecutivo comparte el espíritu de la propuesta, especialmente por el crecimiento que experimentó el juego online y sus consecuencias sociales, entre ellas el avance de la ludopatía.

En ese sentido, consideró positivo que las empresas del sector realicen aportes adicionales al presupuesto provincial para afrontar los costos derivados de esta actividad.

La alícuota del 2% y las diferencias por los fondos del juego online

#Legislatura 🎰🏛️ Apuestas online: faltazos, comisión caída y fuerte cruce entre La Cámpora y PRO La discusión por la regulación de las apuestas online y la ludopatía infantil volvió a trabarse en la Legislatura bonaerense. La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía no consiguió quórum y quedó sin dictamen uno de los proyectos que genera mayor tensión política. 📌 La iniciativa central pertenece a Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Fuerza Patria y referente de La Cámpora, y propone un Régimen Integral para prevenir y abordar los riesgos asociados al juego online. 📌 A la reunión sólo asistieron Micaela Olivetto y Roberto Vázquez. Lucía Iañez había anticipado su ausencia, mientras que otros seis legisladores no concurrieron. 📌 Tignanelli apuntó contra “7 empresas con mucho poder” y advirtió que el próximo martes cada diputado deberá decidir “qué intereses tiene ganas de representar”. 📌 Desde el PRO, Fernando Rovello rechazó el fondo de más de $ 700 mil millones previsto en el proyecto y aseguró que podría convertirse en una “caja política de La Cámpora”. 💰 Tignanelli respondió que esos recursos tendrían asignación específica y directa para clubes de barrio y deportistas, y acusó al legislador amarillo de defender los intereses de las empresas licenciatarias. Rovello, por su parte, sostuvo que el principal problema está en el juego clandestino y afirmó que representa el 80 % del mercado ilegal bonaerense. 😵 Entre los ausentes también estuvieron Diego Garciarena (UCR), Francisco Adorni (LLA), Fabián Luayza (Nuevos Aires), Marcela Basualdo y Juan Pablo de Jesús. La comisión fue nuevamente convocada para el próximo martes, cuando se intentará destrabar un debate atravesado por fuertes diferencias sobre la regulación y el destino de los fondos. 👉 https://t.co/qH6QTiQYvr 💬 ¿La Legislatura bonaerense debería acelerar la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía? #ApuestasOnline #Ludopatia #LegislaturaBonaerense #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 12, 2026

Uno de los principales puntos de discusión gira alrededor de los recursos que deben aportar las plataformas de apuestas.

Bianco recordó que el Gobierno bonaerense estableció, mediante la Resolución 1149, el cobro de una alícuota del 2% sobre el juego online a las siete operadoras habilitadas en territorio provincial.

Para el ministro, la discusión sobre los aportes adicionales y los aspectos impositivos de la iniciativa debe desarrollarse en la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Juan Pablo de Jesús.

"Nosotros creemos que ese es el ámbito en que se tiene que dar la discusión de estos dos títulos, junto con la discusión de la aplicación de la alícuota del 2 por ciento", señaló.

La respuesta de Facundo Tignanelli: "El borrador fue permanentemente conversado con el Ejecutivo"

Las declaraciones de Bianco provocaron una rápida respuesta de Tignanelli, quien utilizó sus redes sociales para defender el recorrido legislativo del proyecto y cuestionar algunos de los planteos del ministro.

El legislador aseguró que el texto fue conversado de manera permanente con el Poder Ejecutivo, particularmente a través del titular de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. También indicó que participaron funcionarios del Ministerio de Salud y que se incorporaron distintas observaciones realizadas durante las reuniones de la comisión de Ludopatía.

Según explicó, la presentación de la iniciativa incluso había sido postergada desde fines de julio para contar con información sobre el cierre mensual de las utilidades de las empresas después del Mundial.

Tignanelli también se refirió a la implementación del mecanismo de recaudación impulsado por el Ejecutivo y marcó una diferencia sustancial entre la alícuota del 2% y los fondos previstos en el proyecto legislativo.

La disputa por quién debe financiar los fondos para prevenir la ludopatía

Uno de los argumentos centrales del diputado camporista apunta a quién debe afrontar los costos derivados de la actividad.

Según explicó, el mecanismo implementado por el Gobierno provincial, denominado FOPIS, genera recursos a partir de los usuarios de las plataformas, mientras que el proyecto de ley propone que los aportes sean realizados directamente por las empresas licenciatarias con parte de sus propias utilidades.

Tignanelli sostuvo que la recaudación prevista por el FOPIS representa apenas el 10% de los recursos que podría generar la iniciativa legislativa. Es decir, afirmó que el proyecto permitiría obtener un 90% más de fondos que el esquema actualmente vigente.

Además, defendió que los recursos tengan una asignación específica: los fondos destinados al deporte deberían llegar directamente a clubes y deportistas, mientras que lo recaudado mediante multas por incumplimientos vinculados a la publicidad tendría como destino a los municipios y al Ministerio de Salud para desarrollar políticas de prevención y atención de las patologías asociadas al juego.

La comisión de Ludopatía vuelve a reunirse este martes

En medio de las diferencias políticas, la discusión legislativa continuará este martes 17 de noviembre, cuando fue convocada nuevamente la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

La Cámpora buscará avanzar con el dictamen de la iniciativa, luego de que la reunión prevista para la semana pasada fracasara por falta de quórum ante la ausencia de numerosos legisladores.

Tignanelli defendió la necesidad de acelerar el tratamiento y advirtió sobre las consecuencias de demorar una regulación de la actividad. En su publicación, comparó la celeridad que se buscó para aprobar el RIGI bonaerense con la que, a su criterio, debería aplicarse en este caso, al considerar que la demora permite que las empresas continúen obteniendo importantes ganancias mientras se profundizan los problemas asociados a las apuestas.

El diputado también mencionó la medida cautelar presentada contra el FOPIS y sostuvo que la aprobación de una ley no evitaría por sí misma que la Justicia intervenga sobre ese mecanismo.

La nueva reunión legislativa pondrá a prueba los acuerdos internos del oficialismo bonaerense y volverá a dejar expuestas las diferencias entre el sector de Kicillof y La Cámpora, esta vez alrededor de una iniciativa que combina regulación del juego online, recaudación tributaria y políticas de prevención de la ludopatía.