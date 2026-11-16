lunes 16 de noviembre de 2026 - Edición Nº4622

Política | 16 nov 2026

LEGISLATURA BONAERENSE

La interna entre Kicillof y La Cámpora suma otro capítulo por las apuestas online

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la falta de consulta previa al Ejecutivo por el proyecto impulsado por el camporista Facundo Tignanelli y reclamó discutir los fondos en la Comisión de Presupuesto. El diputado salió al cruce y defendió la iniciativa. Este martes volverá a reunirse la comisión de Ludopatía.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense.
TAGS: AXEL KICILLOF, LUDOPATíA, LA CáMPORA, CARLOS BIANCO, APUESTAS ONLINE, FACUNDO TIGNANELLI

El proyecto de La Cámpora para regular las apuestas online en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo capítulo de tensión en el peronismo bonaerense y volvió a exponer las diferencias entre el gobernador Axel Kicillof y el sector que responde a Cristina Kirchner.

El nuevo cruce tuvo como protagonistas al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y al diputado camporista Facundo Tignanelli, autor de la iniciativa. Mientras el funcionario provincial respaldó los objetivos generales de la propuesta, cuestionó que no se hubiera consultado previamente al Poder Ejecutivo y reclamó que las cuestiones impositivas y presupuestarias se discutan en la comisión correspondiente.

La respuesta de Tignanelli llegó a través de la red social X, donde rechazó los cuestionamientos del ministro, aseguró que el proyecto había sido conversado con distintas áreas del Ejecutivo y defendió las diferencias entre el esquema propuesto y el mecanismo de recaudación que ya implementó la Provincia.

Carlos Bianco cuestionó a La Cámpora por la falta de consulta

Durante su habitual conferencia de prensa de los lunes, Bianco planteó sus reparos sobre el procedimiento elegido para impulsar la iniciativa legislativa. Si bien manifestó su coincidencia con los objetivos generales, consideró que hubiera sido conveniente que el Gobierno provincial pudiera intervenir antes de su presentación formal.

"Hubiese sido bueno que nos pidieran la posición antes de presentar el proyecto", sostuvo el ministro, quien agregó que los proyectos con impacto presupuestario deberían circular previamente como borradores para facilitar el análisis y la posterior discusión política sobre su implementación.

De todos modos, Bianco aclaró que el Ejecutivo comparte el espíritu de la propuesta, especialmente por el crecimiento que experimentó el juego online y sus consecuencias sociales, entre ellas el avance de la ludopatía.

En ese sentido, consideró positivo que las empresas del sector realicen aportes adicionales al presupuesto provincial para afrontar los costos derivados de esta actividad.

La alícuota del 2% y las diferencias por los fondos del juego online

Uno de los principales puntos de discusión gira alrededor de los recursos que deben aportar las plataformas de apuestas.

Bianco recordó que el Gobierno bonaerense estableció, mediante la Resolución 1149, el cobro de una alícuota del 2% sobre el juego online a las siete operadoras habilitadas en territorio provincial.

Para el ministro, la discusión sobre los aportes adicionales y los aspectos impositivos de la iniciativa debe desarrollarse en la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Juan Pablo de Jesús.

"Nosotros creemos que ese es el ámbito en que se tiene que dar la discusión de estos dos títulos, junto con la discusión de la aplicación de la alícuota del 2 por ciento", señaló.

La respuesta de Facundo Tignanelli: "El borrador fue permanentemente conversado con el Ejecutivo"

Las declaraciones de Bianco provocaron una rápida respuesta de Tignanelli, quien utilizó sus redes sociales para defender el recorrido legislativo del proyecto y cuestionar algunos de los planteos del ministro.

El legislador aseguró que el texto fue conversado de manera permanente con el Poder Ejecutivo, particularmente a través del titular de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. También indicó que participaron funcionarios del Ministerio de Salud y que se incorporaron distintas observaciones realizadas durante las reuniones de la comisión de Ludopatía.

Según explicó, la presentación de la iniciativa incluso había sido postergada desde fines de julio para contar con información sobre el cierre mensual de las utilidades de las empresas después del Mundial.

Tignanelli también se refirió a la implementación del mecanismo de recaudación impulsado por el Ejecutivo y marcó una diferencia sustancial entre la alícuota del 2% y los fondos previstos en el proyecto legislativo.

La disputa por quién debe financiar los fondos para prevenir la ludopatía

Uno de los argumentos centrales del diputado camporista apunta a quién debe afrontar los costos derivados de la actividad.

Según explicó, el mecanismo implementado por el Gobierno provincial, denominado FOPIS, genera recursos a partir de los usuarios de las plataformas, mientras que el proyecto de ley propone que los aportes sean realizados directamente por las empresas licenciatarias con parte de sus propias utilidades.

Tignanelli sostuvo que la recaudación prevista por el FOPIS representa apenas el 10% de los recursos que podría generar la iniciativa legislativa. Es decir, afirmó que el proyecto permitiría obtener un 90% más de fondos que el esquema actualmente vigente.

Además, defendió que los recursos tengan una asignación específica: los fondos destinados al deporte deberían llegar directamente a clubes y deportistas, mientras que lo recaudado mediante multas por incumplimientos vinculados a la publicidad tendría como destino a los municipios y al Ministerio de Salud para desarrollar políticas de prevención y atención de las patologías asociadas al juego.

La comisión de Ludopatía vuelve a reunirse este martes

En medio de las diferencias políticas, la discusión legislativa continuará este martes 17 de noviembre, cuando fue convocada nuevamente la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

La Cámpora buscará avanzar con el dictamen de la iniciativa, luego de que la reunión prevista para la semana pasada fracasara por falta de quórum ante la ausencia de numerosos legisladores.

Tignanelli defendió la necesidad de acelerar el tratamiento y advirtió sobre las consecuencias de demorar una regulación de la actividad. En su publicación, comparó la celeridad que se buscó para aprobar el RIGI bonaerense con la que, a su criterio, debería aplicarse en este caso, al considerar que la demora permite que las empresas continúen obteniendo importantes ganancias mientras se profundizan los problemas asociados a las apuestas.

El diputado también mencionó la medida cautelar presentada contra el FOPIS y sostuvo que la aprobación de una ley no evitaría por sí misma que la Justicia intervenga sobre ese mecanismo.

La nueva reunión legislativa pondrá a prueba los acuerdos internos del oficialismo bonaerense y volverá a dejar expuestas las diferencias entre el sector de Kicillof y La Cámpora, esta vez alrededor de una iniciativa que combina regulación del juego online, recaudación tributaria y políticas de prevención de la ludopatía.

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