En el marco del cierre de su histórica gira por Sudamérica, el Papa León XIV habló con la prensa en el vuelo de regreso a Roma y alertó a modo de balance que “nos estamos dejando llevar por algoritmos y por una polarización que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”.

#VisitaDelPapa 🇻🇦🇦🇷 León XIV cerró su histórica visita en Luján: “Argentina, levántate y camina” Una multitud despidió al papa León XIV en Luján. Ante más de dos millones de fieles reunidos frente a la Basílica, el Pontífice celebró su última misa en el país y dejó un mensaje atravesado por la esperanza, la reconciliación, la solidaridad y el recuerdo de Francisco. 📌 “No tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor”, expresó durante su homilía. 📌 León XIV propuso un camino de cuatro pasos: reconciliación, iluminación por medio de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión. 📌 También recordó la profunda devoción de Francisco por la Virgen de Luján y destacó la creatividad, espontaneidad y vitalidad que encontró durante su recorrido por la Argentina. 📌 Antes de partir rumbo a Perú, dejó una arenga al país: “Argentina, levántate y camina”, y convocó a actuar siempre desde el amor y la caridad. ⛪✝️ Frente a la imagen de la Patrona de la Argentina, León XIV recordó además que su propio pontificado comenzó un 8 de mayo, día de Nuestra Señora de Luján. “Yo también quiero cobijarme bajo tu manto”, expresó al encomendarle tanto su misión apostólica como el futuro del pueblo argentino. 🗣️🙏🏻 “Me he sentido como en casa”, confesó el Papa al agradecer el recibimiento durante su paso por el país. Luego de jornadas marcadas por encuentros multitudinarios y fuertes mensajes sociales y religiosos, León XIV cerró así su histórica visita antes de continuar su viaje apostólico rumbo a Perú. 👉 https://t.co/FtUxaye4sz 💬 ¿Cuál fue el mensaje que más te quedó de la histórica visita de León XIV a la Argentina? #LeonXIV #Lujan #VisitaPapal #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 11, 2026

Consultado por el mensaje más importante que quiso transmitir al Gobierno de Javier Milei, el líder de la Iglesia Católica mundial aclaró que el mismo “no es político”.

“Y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derechas, izquierdas, que critican, no critica, yo hablo de la Magnifica humanitas. Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, enfatizó.

De todos modos, reconoció que hablaron “de cuestiones económicas, algunas de las dificultades que el país sigue atravesando; pero, sobre todo, había mutua comprensión a decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, tenemos que buscar como trabajar juntos en eso”.

“Creo que todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por los algoritmos y una polarización que no es casual, que, en muchas situaciones, ha sido intencionalmente provocada”, reflexionó.

Luego, al responder una pregunta sobre el impacto de su visita, puntualizó: “Miremos lo que en Argentina se ha vivido durante unos pocos días ¿Cómo es posible que derecha, izquierda, todos, hemos estado allí en la calle, celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política?”

“Creo mucho en el mensaje de construir puentes y buscar la reconciliación. Podemos descubrir de nuevo que hay elementos de la humanidad que son mucho más grandes y más profundas de las cosas que nos causan tantas veces división, odio y pues esa polarización”, acotó Robert Prevost.

Y completó: “Me gustaría pensar que si no por otro motivo, la visita haya servido para despertar en el corazón de muchas personas, es decir podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma. Todavía va haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar y de unirnos”.