El proyecto impulsado por La Cámpora para regular las apuestas online en la provincia de Buenos Aires obtuvo este martes dictamen en la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense. Sin embargo, el avance legislativo no logró cerrar las diferencias políticas en torno al financiamiento de las medidas de control y prevención de la ludopatía.

La iniciativa, presentada por el diputado camporista Facundo Tignanelli, fue aprobada en general con modificaciones y contó con el acompañamiento del Frente Renovador. Uno de los cambios incorporados fue la inclusión del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), en respuesta a uno de los planteos que había realizado el Gobierno de Axel Kicillof.

Pese al dictamen, la discusión por los fondos continúa abierta. El punto central de la controversia pasa por determinar quiénes deberán financiar el sistema, cuánto deberán aportar las plataformas de apuestas y de qué manera se distribuirán los recursos.

La disputa por el financiamiento de la regulación de las apuestas online

La presidenta de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, Micaela Olivetto, confirmó que el proyecto obtuvo dictamen en general, aunque reconoció que todavía existen diferencias sobre el esquema de financiamiento.

La legisladora explicó que, tal como se había comprometido con el Ejecutivo provincial, se incorporó el FOPIS al texto. Sin embargo, señaló que otros diputados elaboraron un dictamen alternativo para crear un nuevo fondo que contemple a los municipios y otros actores, aunque sin precisar su monto ni los mecanismos para integrarlo.

Esa discusión quedó pendiente para la Comisión de Presupuesto, un ámbito cuya intervención había sido uno de los principales reclamos del entorno del gobernador Kicillof.

Olivetto también cuestionó la posibilidad de que el tratamiento del proyecto quede atado al debate de la Ley de Presupuesto. Según planteó, mientras el presupuesto discute los recursos del Estado, la iniciativa sobre apuestas online busca abordar un problema de salud mental y establecer la afectación de recursos provenientes del sector privado.

En ese sentido, reclamó que el proyecto llegue a la próxima sesión de la Cámara baja.

El dictamen alternativo que reunió a sectores del peronismo y la oposición

La discusión también quedó reflejada en la presentación de dictámenes de minoría. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan Pablo de Jesús, articuló una propuesta alternativa que reunió las firmas de la peronista Marcela Basualdo, la kicillofista Lucía Iañez, el macrista Fernando Rovello y el dialoguista Fabián Luayza.

Por su parte, el diputado libertario Francisco Adorni optó por abstenerse.

La presentación de este dictamen expuso las diferencias que persisten entre los distintos sectores políticos sobre el diseño del fondo y el alcance de la regulación. Aunque existe coincidencia sobre la necesidad de abordar la problemática de las apuestas online, todavía no hay consenso sobre cómo instrumentar el financiamiento.

Tignanelli cuestionó las demoras y reclamó que el proyecto llegue al recinto

Tras conocerse el dictamen, el autor de la iniciativa, Facundo Tignanelli, consideró que se dio un paso importante, aunque advirtió que todavía quedan aspectos centrales por resolver.

El diputado enumeró cuatro puntos que concentran las diferencias: si los fondos deben ser aportados por las plataformas o por los usuarios; cuánto deberán pagar las empresas; si la distribución de los recursos será directa y con destinos específicos o si habrá administradores e intermediarios; y cómo se regulará la publicidad vinculada con las apuestas online.

Sobre el aporte de las plataformas, Tignanelli sostuvo que su propuesta apunta a que contribuyan con el 50% de la rentabilidad que actualmente obtienen.

Además, cuestionó la falta de controles sobre la publicidad y reclamó que se avance con un esquema que contemple multas anticipadas y regulación de los contenidos promocionales.

El legislador pidió que se convoque próximamente a una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Legislación General para acercar posiciones y permitir que el proyecto llegue al recinto durante el período ordinario.

"Cualquier demora es funcional a las empresas y perjudicial para el pueblo", sostuvo Tignanelli, quien cerró su mensaje con una definición sobre el impacto social de la problemática: "Las apuestas no son un juego".

La tensión entre La Cámpora y el Gobierno de Kicillof

El avance del proyecto se produce después de varios cruces entre La Cámpora y el Gobierno bonaerense por el tratamiento de la regulación de las apuestas online.

Uno de los principales planteos del entorno de Axel Kicillof era que la iniciativa también fuera discutida en la Comisión de Presupuesto, debido a las implicancias económicas y fiscales del esquema propuesto.

La incorporación del FOPIS representó un cambio en el texto original para acercar posiciones con el Ejecutivo, pero no alcanzó para resolver las diferencias sobre la creación de nuevos fondos y la distribución de los recursos.

Con el dictamen de comisión, el proyecto dio un primer paso en la Legislatura bonaerense. No obstante, su llegada al recinto dependerá de que los distintos sectores logren un acuerdo sobre el financiamiento, uno de los puntos que todavía mantiene abierta la disputa política.