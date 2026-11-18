El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ponderó el alcance político del encuentro de “unidad” de distintos sectores del PJ que se dieron cita este martes en el Teato Otamendi de San Fernando en el marco del Día de la Militancia y aseguró que dijeron presente “tres candidatos a presidente”: Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota.

En declaraciones a C5N, el exministro de Economía puso de relieve la importancia de dejar de lado los personalismos para construir una alternativa competitiva de cara a los próximos comicios nacionales.

En torno a la ausencia del gobernador Axel Kicillof y de dirigentes de su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro, el tigrense se limitó a decir que “estaban todos invitados”.

“No alcanza solo con el peronismo. Hay que buscar sectores independientes, del campo. Gente que tenga ganas de mejorar al país”, exclamó Massa.

⭕Sergio Massa arma un frente anti-Milei con el PJ federal 🗨️"hoy había tres candidatos a presidente: Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota" 🎙️@LautaroMaislin 🔴 [VIVO] https://t.co/nf4ZfJsemu https://t.co/3GpIDVnYt0 — C5N (@C5N) November 18, 2026

Consultado por la intención del Gobierno nacional de avanzar con la suspensión o eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, advirtió que “sacar las PASO tiene un solo objetivo: desarmar al peronismo”.

De todas maneras, consideró el ardid oficialista “nos va a obligar a encontrar un peronismo para ir unidos el año que viene. Soy muy optimista. Un día va a haber unidad”.