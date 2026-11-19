El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, expuso este miércoles en el marco del Summit “El país que se viene”, organizado por Somos PyMEs en La Rural y en su discurso remarcó que “para entender al país que se viene, es importante entender el modelo que hay que dejar atrás para no volver a cometer errores”.

En este sentido, el funcionario recordó que las gestiones anteriores al gobierno de Javier Milei se caracterizaron por tener “déficit fiscal crónico” financiado con suba de impuestos, endeudamiento y emisión monetaria.

El ministro @LuisCaputoAR destacó la importancia de sostener el equilibrio fiscal y cuidar lo conseguido: “Respetar el equilibrio fiscal no es precisamente fácil y haber llegado acá es extremadamente difícil". "Cuando el primer mes logramos bajar el déficit fiscal a cero, bajando el gasto público un 30%, todos dijeron que era imposible sostenerlo y ya vamos a ir 4 años de equilibrio fiscal.Hay que cuidar lo conseguido y no creer que cualquiera va a respetar esto, porque hay que tener una convicción política que solo tiene nuestro presidente @JMilei”, concluyó. — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 18, 2026

A su vez, destacó que, en el pasado, “los gobiernos atropellaron la propiedad privada, no respetaron la santidad de los contratos y se jactaron de defaults o expropiaciones. Nada de eso fue gratis porque se perjudicó la credibilidad y la economía se basa en la confianza”.

Por este motivo, afirmó que “una de las cosas más importantes que ha logrado el gobierno, no es sólo el haber solucionado la peor herencia económica de la historia, sino haberlo hecho sin haber violentado la santidad de los contratos, sin haber atropellado la propiedad privada”.

“No hay que subestimar a la sociedad argentina pensando que la mayoría va a querer volver al pasado. Hoy la respuesta está en el sector privado, en el voto de cada uno de ustedes. Tenemos que acelerar los cambios porque las empresas necesitan que la economía continúe cobrando mayor vigor”, arengó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro @LuisCaputoAR en Somos Pyme Summit: “No tengamos ningún temor en revalidar este camino, es el único posible para ser un país serio”. "En las elecciones del año que viene, lo más importante para mí es que nosotros, como sociedad, revalidemos acá y ante el mundo que decidimos cambiar, que decidimos ser un país serio y dejar atrás todas esas políticas absurdas que seguimos durante décadas”, concluyó. — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 18, 2026

En relación a la situación de la industria en los meses previos a la asunción del Presidente Milei, Caputo indicó que cayó un 11%, y que, en ese contexto, las Leliqs subieron 350%, mientras que las jubilaciones cayeron 37%. “Lo único que subieron fueron la inflación y la pobreza; no creció el número de empresas, ni el empleo”, agregó.

También hizo hincapié en que el Gobierno logró eliminar el déficit fiscal y aclaró que “si el equilibrio en las cuentas públicas no se pudo alcanzar en 125 años, tan fácil no era” y remarcó que “al equilibrio no lo va a respetar nadie más porque hay que tener una convicción política que sólo tiene nuestro presidente”.

Con respecto a la presunta reducción de la inflación, el ministro explicó que los programas que tuvieron éxito a nivel mundial requirieron varios años para alcanzar el objetivo. “El programa chileno llevó más de diez años en alcanzar una inflación de un dígito y lo mismo en Uruguay. Nosotros vamos en muy buen camino para que siga bajando. Cuando vemos la inflación núcleo, que viene dando en torno al 1,5%, eso anualizado da una inflación del 20%. Es decir, mientras mantengamos la conducta fiscal y monetaria, el proceso de desinflación va a continuar”, añadió.

Asimismo, Caputo señaló que se está registrando un récord en las exportaciones y anticipó que esta performance “en pocos años se va a duplicar por todas las medidas que estamos aplicando”. En esta línea, sostuvo que “esto es fundamental porque genera estabilidad y previsibilidad al sector privado.

“Nuestro pasado nos juega en contra, pero hoy podemos mostrar resultados. Confiamos en que la gente va a seguir apoyando este camino en el cual decidimos cambiar y ser un país serio, dejando atrás todas las políticas absurdas que seguimos durante décadas atrás. Los invito a todos a que sigamos por este rumbo”, concluyó.