Presentando canciones que ya son bandera de nuestra música rioplatense junto a nuevos sonidos y esa fuerza arrasadora que conmueve sobre el escenario, La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati protagonizaron una fecha inolvidable en el ciclo Noches Capitales.

Este sábado, el Hipódromo de La Plata volvió a ser el escenario perfecto para dar marco a una jornada sin precedentes. Con una contundente lista de grandes éxitos, La Vela Puerca, la banda uruguaya con 30 años de trayectoria, desató la euforia del público con un repertorio que incluyó “Llenos de magia”, “La calle Adicción”, “Clarobscuro”, “Va a escampar”, “El viejo” y además, sorprendió a su público junto a Germán Daffunchio de Las Pelotas con una versión memorable de “Para no verme más”.

Previamente, Las Pelotas mantuvieron la intensidad bien arriba con clásicos infaltables como “Será”, “¿Qué podés dar?”, “Víctimas del cielo”, “Personalmente”, “Si supieras” y “Shine”.

Y en el comienzo de la jornada, Barbi Recanati aportó toda su potencia en vivo con “Que no”, “Teoría espacial”, “Lo que queda”, “Arte arte arte” y “Frágil”.

De esta manera, Noches Capitales reafirmó nuevamente su lugar como uno de los encuentros musicales más vibrantes y esperados de la ciudad, dejando una huella imborrable en cada uno de los que eligen ser parte de este ciclo argentino.

Noches Capitales

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales inició su temporada 2026 en el Hipódromo de La Plata junto a grandes artistas en un ciclo que ya es un clásico y cuenta con una agenda excepcional que aún tiene mucho por delante.

El 28 de noviembre el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido para una fiesta inolvidable. Para ir cerrando el año, el 4 de diciembre La Banda de Carlitos y Euge Quevedo dará un show a puro baile con su ritmo cuartetero.

El 5 de diciembre Seru Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia. Los músicos presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en un concierto que, aclamado por el público y la crítica, es la confirmación de que las canciones de Seru Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.

A continuación, Abel Pintos llegará el 7 de diciembre con su inigualable voz presentando Buenaventura tour 2026 y el 19 de diciembre será el turno de El Mató a un Policía Motorizado, en una celebración única de sus mayores éxitos que marcan la vida de muchos desde hace veinte años.