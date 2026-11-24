La Fiscalía y la querella pidieron hasta 11 años de prisión para Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, en el marco del juicio por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida en abril de 2024. Los pedidos de condena se formularon durante los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata.

El fiscal Martín Chiorazzi solicitó una pena de 10 años de prisión y 20 años de inhabilitación para conducir, mientras que la representación de la familia de la víctima reclamó 11 años de cárcel. Ambas partes sostienen la acusación de homicidio simple con dolo eventual.

Por otra parte, para Valentina Velázquez, acusada de participar en la picada, la Fiscalía pidió tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación para conducir y la realización de un curso de educación vial.

#LaPlata ⚖️🚨 Comenzó el juicio contra “La Toretto” por la muerte de Walter Armand Felicitas Alvite comenzó a ser juzgada este lunes por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida en abril de 2024. La joven está acusada de homicidio simple con dolo eventual y enfrenta una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Junto a ella también es juzgada su amiga Valentina Velázquez. 📌 El debate se desarrolla en el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de La Plata y tendrá audiencias durante toda la semana, desde las 9 horas. 📌 Está previsto que declaren cerca de 100 testigos propuestos por la querella, la Fiscalía y las defensas. 📌 Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual, mientras que Velázquez está imputada por prueba de velocidad temeraria. 📌 La querella está encabezada por Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, mientras que el fiscal del juicio es Martín Chiorazzi. 😔 Walter Armand murió durante la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando circulaba en moto y fue embestido por el Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite. La acusación sostiene que la joven circulaba a alta velocidad, cruzó semáforos en rojo y asumió el riesgo de provocar un desenlace fatal. ⚖️ La defensa rechaza que haya existido una picada clandestina y niega el dolo. Ese será uno de los puntos centrales del juicio: determinar si corresponde mantener la figura de homicidio simple con dolo eventual o aplicar una calificación culposa, que contempla una pena considerablemente menor. 👉 https://t.co/4PQ8qA1bIa 💬 ¿Qué resolución esperás de la Justicia en una de las causas viales que mayor repercusión generó en La Plata? #LaPlata #LaToretto #WalterArmand #Judiciales #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 2, 2026

Los argumentos de la Fiscalía contra La Toretto

Durante su alegato, el fiscal Chiorazzi sostuvo que Alvite cruzó seis semáforos en rojo y recorrió casi tres kilómetros a velocidades superiores a las permitidas antes de protagonizar el choque fatal.

La acusación también planteó que la joven participaba de una picada con otra conductora, identificada como Valentina Velázquez. Para la Fiscalía, las circunstancias de la conducción permiten sostener la figura de homicidio simple con dolo eventual.

Esta calificación implica que la acusada se habría representado la posibilidad de causar un resultado mortal y, aun así, habría continuado con su conducta.

Además de la pena de prisión y la inhabilitación, el representante del Ministerio Público solicitó que Alvite permanezca bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica hasta que la sentencia quede firme.

La querella pidió 11 años de prisión para Felicitas Alvite

La representación legal de la familia de Walter Armand, encabezada por Fernando Burlando, reclamó una condena de 11 años de prisión para Alvite, además de la correspondiente inhabilitación para conducir.

Al igual que la Fiscalía, la querella mantuvo la calificación de homicidio simple con dolo eventual, al considerar que las circunstancias en las que se produjo el hecho exceden la figura de un accidente de tránsito.

De esta manera, las dos partes acusadoras coincidieron en la calificación legal, aunque plantearon penas diferentes: 10 años de cárcel por parte de la Fiscalía y 11 años por parte de la querella.

La estrategia de la defensa y cuándo podría conocerse el veredicto

Los abogados defensores de Felicitas Alvite presentarán sus alegatos este miércoles. La estrategia apunta a cuestionar la hipótesis de la picada y sostener que se trató de un accidente de tránsito.

En ese sentido, buscarán descartar la figura de homicidio simple con dolo eventual y plantear una calificación de homicidio culposo, con el objetivo de reducir la eventual responsabilidad penal y la pena que podría corresponderle.

Una vez finalizadas las exposiciones de las partes, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata deberá avanzar hacia la resolución del debate.

Según lo previsto, el veredicto podría conocerse la próxima semana, luego de que la defensa exponga sus argumentos ante los jueces.