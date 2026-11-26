El diputado nacional de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, cuestionó a los bloques opositores que no dieron quórum para tratar el proyecto vinculado a la defensa de la soberanía nacional y sostuvo que la discusión debe traducirse en decisiones legislativas concretas. En ese marco, apuntó contra quienes, según su interpretación, priorizan la exposición pública por encima del debate parlamentario.

“Buscaban sus tres, cinco minutos de TikTok”, lanzó el legislador al referirse a la actitud de algunos diputados durante la discusión. Para Zapata, la soberanía no debe ser solamente una consigna expresada en los medios de comunicación o en las redes sociales, sino que debe respaldarse con leyes que le permitan al Estado contar con herramientas para defender los intereses nacionales.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la Comisión de Defensa también cuestionó las posiciones de algunos sectores políticos en materia de política exterior y defensa. Mencionó, entre otros temas, el memorándum con Irán, la venta de tierras a una empresa británica y la falta de una política hidrocarburífera vinculada con la cuestión Malvinas. Se trató de señalamientos formulados por el propio diputado en el marco de su argumentación.

A su vez, destacó la participación del exministro de Defensa Agustín Rossi en el debate, pese a las diferencias políticas que mantiene con él. Zapata valoró que el exfuncionario analizara el contenido del proyecto y contrastó esa actitud con la de otros legisladores que, según afirmó, no contribuyeron a la discusión.

“Esa es una forma de trabajar la democracia y entender que la soberanía de la República Argentina no es una cuestión que uno la dice en los medios o pone en las redes sociales. Se lo reafirma con la sanción de leyes que permiten al Estado tener las herramientas para defenderla”, sostuvo.

Zapata defendió el Presupuesto 2027 y el equilibrio fiscal

Durante sus declaraciones, el diputado también se refirió al Presupuesto 2027 y respaldó la política económica del Gobierno nacional, con especial énfasis en el mantenimiento del equilibrio fiscal.

Zapata sostuvo que las cuentas públicas deben ordenarse para evitar recurrir al endeudamiento, la emisión monetaria y sus consecuencias sobre la inflación. En esa línea, planteó que un eventual excedente permanente de recaudación debería destinarse a reducir impuestos y no a incrementar el gasto del Estado.

El legislador también defendió una revisión del esquema de subsidios a los servicios públicos, con el argumento de que la asistencia debe concentrarse en los sectores que no están en condiciones de afrontar el costo pleno de las tarifas. Según su postura, quienes sí pueden pagar deben dejar de recibir esos beneficios.

El cuestionamiento a Agustín Rossi por la situación del IOSFA

Por otra parte, Zapata se refirió a la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y apuntó contra Rossi, a quien responsabilizó por parte de la crisis que atraviesa la entidad.

“Él es uno de los responsables de por qué el IOSFA se fue al tacho”, afirmó el diputado, al cuestionar la gestión del exfuncionario.

En materia de Defensa, también mencionó la necesidad de reestructurar las Fuerzas Armadas, fortalecer las capacidades de la Armada y avanzar en inversiones estratégicas. Entre los temas que enumeró aparecieron la recuperación de capacidades submarinas, el desarrollo de infraestructura en Tierra del Fuego y la mejora de los ingresos del personal militar.

De esta manera, Zapata combinó sus críticas a la oposición por el debate sobre soberanía con una defensa de los lineamientos económicos del Gobierno y cuestionamientos a la gestión anterior en el área de Defensa.