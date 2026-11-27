El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, coló un fuerte mensaje electoral en pleno debate del Presupuesto 2027 en la Cámara baja, al incluir menciones a Axel Kicillof, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Myriam Bregman, además del propio presidente Javier Milei y de la exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner.

“Este presupuesto explica bastante de la realidad actual, un presupuesto que vuelve a insistir con los mismos parámetros que sostuvieron a la economía hasta el día de hoy”, contextualizó el líder camporista, tras cuestionar nuevamente el programa libertaria.

En igual tono, puntualizó que la iniciativa de la Casa Rosada contiene “luces rojas” para los jubilados, la educación y los ciudadanos.

“Tenemos superávit financiero, pero la economía entró en recesión”, alertó, para luego dar cuenta del principal problema: el esquema de vencimientos de la deuda pública y sus consecuencias para los próximos años.

“Es un problema para cualquiera que quiera gobernar la Argentina, lo es hoy para el presidente Milei. Puede volver a ser un problema para Milei en caso de ser reelegido, puede ser, si los argentinos así lo quisieran, un problema para el presidente Axel Kicillof, para el presidente Sergio Massa, la presidenta Cristina si podemos romper la proscripción, para la presidenta Patricia Bullrich, para la presidenta Myriam Bregman, para cualquiera”, enumeró.

📌 Diputado MÁXIMO KIRCHNER: "... Es un problema para cualquiera que quiera gobernar la argentina; lo es hoy para el presidente Milei, puede volver a serlo en caso de ser reelegido. Puede ser si los argentinos así lo quisieran, un problema para ..."👇 https://t.co/QqSOCoe17n — María Vázquez Falcó (@MariaVaz_Falco) November 27, 2026

Y sentenció: “Cualquiera que quiera gobernar la Argentina no puede hacerlo mintiendo y diciendo que con esta estructura de vencimientos de deuda se puede mejorar la calidad de vida de la gente”.