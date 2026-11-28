El Día Nacional del Mate llega en un año histórico para la yerba fuera del país. En 2025 las exportaciones alcanzaron casi 58 millones de kilos, récord desde que existen registros, y entre enero y septiembre de 2026 crecieron otro 5,1 % interanual.

“El mate es el único producto que los argentinos compartimos con un desconocido sin pensarlo dos veces. Ese gesto cotidiano revive un ritual guaraní, y hoy el mundo lo está descubriendo”, afirma el ingeniero químico Martín Gómez, creador del Mundial de la Yerba Mate y fundador de la Academia de Sommellerie.

La previa

El domingo 29 de noviembre, de 11 a 18:30, el Museo del Mate de Buenos Aires (Avenida de Mayo 853) es sede del Desafío Matero, una degustación de yerba mate dentro de Mate BA 2026, organizada por Usina Matera, el Museo del Mate, el INYM y el Gobierno de la Ciudad.

“El público va a recorrer los puestos de las marcas, probar entre más de 40 yerbas y juntar sellos en su Pasaporte Matero: cada 4 sellos suma una chance de participar por premios. Y el recorrido sigue en el segundo piso del museo con el desafío en sí, una degustación a ciegas en barras de 6 yerbas para poner a prueba los sentidos”, explica Nico Geiskko, de Usina Matera.

“El Día del Mate no se celebra solo: se ceba. Armamos el Desafío Matero para que la gente venga a jugar, aprender y medirse con algo que hace todos los días”, cuenta Gómez, integrante de Usina Matera.

Para Geiskko, estos encuentros responden además a un cambio de fondo: “El mate salió de las casas y hoy se ve en todos lados: dejó de ser una bebida privada para ser una bebida pública. El consumidor busca experiencias, información y productos que antes no existían, y cada vez vemos más demanda de innovación, desde bebidas hasta suplementos con yerba mate”.

“Cada vez son más las marcas que buscan conectar con lo público, a través de distintas actividades y activaciones. Ya no alcanza con una publicidad tradicional ni con estar en la góndola: por eso armamos ecosistemas donde marcas, productores y consumidores se encuentran”, agrega.

Por qué se celebra el 30 de noviembre

La fecha homenajea a Andrés Guacurarí y Artigas, “Andresito”, caudillo guaraní nacido el 30 de noviembre de 1778, que gobernó la Provincia Grande de las Misiones entre 1815 y 1819 e impulsó la producción y comercialización de yerba en manos de los guaraníes.

El Congreso lo estableció con la Ley 27.117, sancionada en 2014, y se celebró por primera vez en 2015. Antes, en 2013, la Ley 26.871 había declarado al mate “infusión nacional”.

Tres mitos que se caen

“El mate deshidrata” . En 1939, Bernardo Houssay, luego Premio Nobel, comparó agua y mate: la orina eliminada fue prácticamente la misma.

. En 1939, Bernardo Houssay, luego Premio Nobel, comparó agua y mate: la orina eliminada fue prácticamente la misma. “El mate tiene mateína” . No existe: es cafeína, la misma del café y el té. Cambia lo que la acompaña y la forma de tomarla, a sorbos y durante horas.

. No existe: es cafeína, la misma del café y el té. Cambia lo que la acompaña y la forma de tomarla, a sorbos y durante horas. “El mate da cáncer”. En 2016, la agencia de la OMS para la investigación del cáncer (IARC) revisó su clasificación: el riesgo está en tomar cualquier bebida a más de 65 °C, no en el mate en sí.

Hacia dónde va la yerba

En “Yerba Mate 4.0”, su próximo libro, Gómez sostiene que la infusión entra en una nueva etapa. Cinco claves:

ADN descifrado . Científicos del CONICET y universidades, entre ellas la de Misiones, publicaron su genoma. La yerba fabrica cafeína por una vía como la del cacao, distinta de la del café, lo que abre la puerta a variedades con más o menos cafeína natural.

. Científicos del CONICET y universidades, entre ellas la de Misiones, publicaron su genoma. La yerba fabrica cafeína por una vía como la del cacao, distinta de la del café, lo que abre la puerta a variedades con más o menos cafeína natural. Del termo a la lata . Ya es ingrediente de bebidas listas para tomar, energizantes y versiones solubles o en polvo, la puerta de entrada a mercados como Estados Unidos.

. Ya es ingrediente de bebidas listas para tomar, energizantes y versiones solubles o en polvo, la puerta de entrada a mercados como Estados Unidos. Metabolismo, con cautela . Se estudia si sus polifenoles, a través de la microbiota, estimulan hormonas de saciedad. La evidencia todavía es preliminar.

. Se estudia si sus polifenoles, a través de la microbiota, estimulan hormonas de saciedad. La evidencia todavía es preliminar. Catar yerba como vino . Origen, secado, estacionamiento y molienda definen perfiles. Crecen las yerbas sin humo, las de monte y los blends.

. Origen, secado, estacionamiento y molienda definen perfiles. Crecen las yerbas sin humo, las de monte y los blends. Comida real. Las Guías Alimentarias 2025-2030 de Estados Unidos, con su pirámide invertida, promueven menos azúcar agregada y menos ultraprocesados. La yerba, una hoja sin azúcar, queda bien posicionada.

“La pirámide se dio vuelta y la yerba quedó parada justo donde el mundo está mirando. Mi regla es separar lo probado de lo prometedor y del marketing: el mate no necesita exagerar para ser extraordinario”, sentencia Gómez.

