Milei, extasiado: “Soy el político más popular del mundo”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se mostró exultante tras el acto que encabezó en el Luna Park y se diferenció de “la mayoría” de la clase política argentina.

“Yo entiendo que los políticos argentinos en su mayoría sean de escala liliputiense, o sea intrascendentes, desconocidos, con cero brillo internacional. No es lo que pasa conmigo”, recalcó el mandatario en otra amable charla que mantuvo con el comunicador ultraoficialista Luis Majul.

Y enumeró: “La nota con Tucker Carlson fue el primer impacto. Después fui a Davos y revolucioné todo con los comentarios; CPAC, la tapa de Time… donde voy soy sensación, de hecho soy el político más popular del mundo, entiendo que eso los llena de envidia, odio, resentimiento”.

🗣️ "Algún mérito debe tener el estar en la tapa del Time".



Javier Milei se refirió a la publicación estadounidense que le dedicó su portada.



📺 En #MásNación con @majulluis. pic.twitter.com/HD7IrQFwVF — La Nación Más (@lanacionmas) May 24, 2024

En cuanto la presentación de su libro en el estadio de Corrientes y Bouchard, exclamó: “No infringí mi rol de jefe de Estado”.

“Fui revisando los impactos en redes. La adrenalina que queda después de eso es fuerte. Encontré unos recortes de tu programa (le dijo a Majul), identificás el momento en que la gente empieza a insultar a Pedro Sánchez. Y yo no estaba en rol de jefe de Estado pero resuelvo como Jefe de Estado, como cuando cantan que Cristina vaya presa. Les dije ‘yo cantaría como ustedes pero soy Jefe de Estado, no me puedo meter”, completó el líder libertario.