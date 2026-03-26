Adorni no para: intentó mostrar foto de unidad con Bullrich y delató el obsceno valor de su reloj

Tras el papelón que protagonizó en la conferencia de prensa del miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue sin encontrar la tranquilidad que lo llevaba a mostrarse jactancioso y pedante en sus apariciones.

Acorralado por las sospechas de enriquecimiento ilícito, ahora se supo que incorporó un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito, sin haberse desprendido de los inmuebles que ya poseía.

En concreto, el alto funcionario figura como titular, junto a su esposa, la autodenominada “coach de vida” Bettina Angeletti, de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500. El dato surge de registros oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia.

El nuevo inmueble se suma al departamento en Parque Chacabuco, donde él residía al asumir como funcionario del Gobierno de Javier Milei, y a otra propiedad en La Plata. De esta manera, Adorni mantiene al menos tres viviendas a su nombre o en copropiedad, sin contar las lujosas casas no declaradas.

En este contexto, Adorni intentó mostrar una foto de unidad con una de las principales espadas del Gobierno de La Libertad Avanza: la jefa del bloque oficialista en el Senado de la Nación.

Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin. pic.twitter.com/CnAGemj5An — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026

“Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin”, resumió el ministro coordinador a través de un posteo en redes sociales, acompañado de una imagen de ambos.

Justamente esa imagen deja ver que tendría un reloj de lujo, cuyo valor sería de 4 mil dólares.

"4000 DÓLARES"



Por la foto publicada por Manuel Adorni presumiendo su reloj de 4000 dólares pic.twitter.com/1879jZGQDv — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) March 26, 2026

Sería otro paso en falso del funcionario que se llenó la boca declamando austeridad y cada día obra como un paladín de la casta.