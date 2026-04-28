La Justicia archivó la causa contra la esposa de Manuel Adorni por el viaje en el avión presidencial a Nueva York

La Justicia Federal dictó este viernes el archivo definitivo de la causa que investigaba a Bettina Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, por su participación en un viaje oficial a los Estados Unidos utilizando la flota presidencial. El juez Daniel Rafecas tomó la resolución tras el dictamen de la fiscal Alejandra Mángano, quien concluyó que no existió la comisión de un delito ni perjuicio económico para las arcas públicas durante la gira que la comitiva realizó a la ciudad de Nueva York.

La denuncia original apuntaba a una presunta malversación de caudales públicos bajo la premisa de que el traslado de un familiar directo en el avión oficial representaba un uso indebido de recursos estatales. Sin embargo, la investigación judicial determinó que el vuelo estaba debidamente programado como una misión de Estado y que la inclusión de Angeletti en el manifiesto de pasajeros no implicó erogaciones adicionales ni alteró el presupuesto previsto para el operativo de traslado.

"Será Justicia. Fin", fue la breve pero contundente reacción que publicó Manuel Adorni en sus redes sociales apenas se conoció la notificación de Comodoro Py. Con este fallo, el ministro coordinador logra desactivar uno de los frentes judiciales que más ruido político habían generado en el inicio de su gestión, aunque la tranquilidad no es total debido a otros expedientes que siguen su curso en los tribunales federales.

El frente abierto en el juzgado de Ariel Lijo

Pese al cierre de este expediente, la situación patrimonial de la familia Adorni continúa bajo una auditoría rigurosa en otra sede judicial. En el juzgado a cargo de Ariel Lijo, tramita una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga un crecimiento exponencial en los bienes del funcionario y su esposa. A diferencia del caso del avión, en esta instancia el fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado medidas de prueba de alto impacto que mantienen en alerta a la Casa Rosada.

Entre las medidas más recientes se destaca el levantamiento del secreto bancario y fiscal de la pareja, una herramienta que permite a los peritos de la Corte Suprema analizar la trazabilidad de cada peso invertido en los últimos años. El foco de la justicia está puesto especialmente en la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, una operación inmobiliaria que despertó sospechas por las condiciones de financiación y los préstamos privados involucrados en la transacción.

Sospechas por propiedades

La mirada de los investigadores también se extiende hacia un lote en el country Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz, cuya titularidad y declaración han sido cuestionadas en las denuncias presentadas por la oposición. Este escenario de revisiones patrimoniales coincide con otros escándalos de transparencia que salpican al gabinete de Javier Milei, como el caso de Carlos Frugoni, el Secretario de Infraestructura que recientemente admitió poseer siete propiedades no declaradas en Miami.

Para el Gobierno Nacional, el archivo de la causa por el viaje a Nueva York representa una victoria política que el propio Adorni utilizó para ratificar su discurso de transparencia. No obstante, el avance de las pericias sobre sus cuentas bancarias y los testimonios de los vendedores de sus inmuebles marcan una agenda judicial que promete seguir ocupando los titulares de los principales portales de noticias en los próximos meses.