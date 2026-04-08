Declara la escribana que certificó la compra de inmuebles en la causa por enriquecimiento ilícito de Adorni

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declara este miércoles ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita. Se trata de la profesional que certificó la compra del departamento de Caballito de Manuel Adorni, convirtiéndose así en la primera testigo de la causa por presunto enriquecimento ilícito del jefe de Gabinete.

Vale mencionar que Nechevenko habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.

¿Cuánto salió y cómo es el departamento?

La presentación es por la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en calle Miró al 500 en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.

De acuerdo a los registros inmobiliarios citado por TN, la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo.

Ambas no sólo figuraron como vendedoras del departamento sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50 % del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.

La intervención de la escribana

El rol de Nechevenko fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario, dado que habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2025 y que figura a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, la “coach de vida” Julieta Bettina Angeletti.

Los pedidos del fiscal

Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales.

Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.

🏢 Manuel Adorni registró un departamento en Caballito por USD 230 mil con préstamos particulares



La maniobra, que involucra financiamiento privado para una propiedad en ese barrio porteño, volvió a poner el foco en la gestión del jefe de Gabinete y sus vínculos financieros.… pic.twitter.com/AET7aqXMXt — ANDigital (@ANDigitalOK) March 30, 2026

En suma, la instrucción consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario,

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano, que advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario.