Adorni participó de una quema de drogas antes de ir a Diputados: la oposición lo espera por sus bienes y viajes

En una previa cargada de simbolismo, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni se mostró este martes en un operativo de seguridad de alto impacto. Junto a la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el Secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, el funcionario supervisó la quema de más de 800 kilos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, además de 1.800 kilos de precursores químicos. Sin embargo, la actividad oficial es vista como el último refugio antes de enfrentar un clima de extrema hostilidad en la Cámara de Diputados.

Este miércoles, desde las 10:30, Adorni deberá brindar su primer informe de gestión ante el pleno de la Cámara Baja. Pese al despliegue mediático de la destrucción de estupefacientes, el foco de los legisladores opositores no estará en la seguridad, sino en el patrimonio personal del funcionario y los escándalos que lo rodean.

Bajo la lupa por bienes ocultos y enriquecimiento

La presentación de Adorni en el Congreso ocurre en el momento de mayor cuestionamiento hacia su figura. La oposición preparó un cuestionario récord de 4.800 preguntas, muchas de ellas dirigidas a las recientes denuncias por enriquecimiento ilícito y la aparición de propiedades sin declarar en sus presentaciones oficiales.

Los bloques de la oposición, encabezados por Unión por la Patria, buscarán que el Jefe de Gabinete dé explicaciones precisas sobre la evolución de sus activos. La sospecha de bienes ocultos ha generado un fuerte ruido interno en el Gobierno, que intentará blindar al funcionario con la presencia en los palcos de Javier Milei y su hermana Karina.

Viajes al exterior y sospechas en la gestión

Otro de los flancos débiles que el ministro deberá defender en el recinto son sus polémicos viajes al exterior. Los gastos de sus comitivas y la opacidad en la agenda de sus traslados internacionales son ejes centrales del reclamo legislativo. Para los diputados críticos, existe una contradicción flagrante entre el discurso del ajuste y los millonarios costos de sus misiones oficiales.

Además de los viajes, sobre la mesa estarán las denuncias por supuestas irregularidades y coimas en la ANDIS, un organismo que depende de su estructura. Aunque la quema de drogas de este martes buscó instalar una narrativa de gestión y lucha contra el crimen, Adorni pasará del predio de incineración a un "fuego" mucho más intenso: el del control parlamentario sobre su propia conducta ética.

Una sesión clave para la Casa Rosada

El debut de Adorni en el Congreso de la Nación será una prueba de fuego para el esquema de comunicación del Gobierno. Acostumbrado a las conferencias de prensa sin repreguntas profundas, el Jefe de Gabinete deberá sostener su defensa ante un auditorio que planea convertir la jornada en una interpelación sobre su transparencia patrimonial.

La oposición ya adelantó que no permitirá que el humo de la incineración tape los pedidos de informes sobre las propiedades sin declarar y los lujos financiados por el Estado.