Crisis en la UBA: denuncian que peligra la atención en sus hospitales

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó una dura advertencia sobre el futuro de su red sanitaria al denunciar que el Gobierno nacional no transfirió los fondos correspondientes al funcionamiento de sus centros de salud. Según detallaron desde la casa de estudios, la ejecución presupuestaria para el área de salud universitaria durante el primer cuatrimestre fue de cero pesos, una cifra que pone en riesgo inminente la atención médica de cientos de miles de pacientes.

Ante la gravedad de la situación, los directores de la red de hospitales convocaron a una conferencia de prensa para este martes a las 8:30 en las puertas del Hospital de Clínicas. Allí, se brindarán precisiones sobre la falta de insumos y la imposibilidad de sostener las prestaciones básicas si no se normalizan los giros de dinero.

Desfinanciamiento y crisis sanitaria

Desde la universidad señalaron que la administración central está incumpliendo el propio Presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación. Esta normativa obliga al Estado a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las casas de altos estudios, incluyendo sus áreas asistenciales.

"No es solo un conflicto administrativo; es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente", advirtieron desde la UBA. La falta de fondos impacta de lleno en el sistema de salud pública, ya que la red universitaria es un pilar fundamental que recibe derivaciones de todo el país y atiende casos de alta complejidad.

Centros asistenciales al borde del colapso

El escenario de presupuesto cero afecta a instituciones emblemáticas que brindan servicios críticos a la comunidad:

Hospital de Clínicas José de San Martín.

Instituto de Oncología Ángel Roffo.

Instituto de Tisioneumonología Vaccarezza.

Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

La comunidad académica subraya que el recorte ocurre en un contexto de fuerte inflación, lo que acelera el deterioro del servicio y dificulta la compra de insumos médicos básicos.

El reclamo por el cumplimiento de la ley

Este nuevo foco de conflicto se da en el marco del reclamo de toda la comunidad universitaria para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento. Los rectores y decanos denuncian un intento de asfixia presupuestaria que pone en duda no solo la excelencia educativa, sino también el rol social de la universidad a través de sus hospitales.

La conferencia de prensa de este martes será clave para conocer si la red de salud de la UBA entrará en un cese de actividades programadas o si habrá medidas de fuerza adicionales ante la falta de respuesta del Ministerio de Capital Humano.