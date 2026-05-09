Kicillof desembarca en Córdoba: agenda sindical y fuerte armado político de cara al 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intensifica su agenda federal con una visita estratégica a la provincia de Córdoba este viernes 8 de mayo de 2026. El mandatario provincial busca consolidar su perfil como referente de la oposición y tender puentes con sectores gremiales y productivos del interior del país, en un territorio históricamente esquivo para el peronismo bonaerense.

El eje central de la jornada será su participación en el congreso nacional de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA). La cita tendrá lugar en la localidad de La Falda, donde Kicillof arribará por invitación directa de Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT y hombre clave en el armado sindical. El encuentro con los trabajadores de la sanidad le permite al gobernador exhibir músculo político y apoyo de los gremios de mayor peso nacional.

Gestión y acuerdos en Punilla

La actividad de Kicillof no se limitará al ámbito sindical. En la ciudad de Cosquín, el gobernador bonaerense mantendrá un encuentro institucional con el intendente local, Raúl Cardinali. En este marco, se espera la firma de diversos convenios de gestión destinados a articular políticas públicas entre municipios cordobeses y la administración de la Provincia de Buenos Aires.

Esta incursión en el Valle de Punilla se complementa con una fuerte impronta académica y política. Según confirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la agenda incluye la firma de acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En esa misma sede universitaria, Kicillof presentará su libro De Smith a Keynes, una actividad que utiliza habitualmente para dar discusiones de fondo sobre el modelo económico y la coyuntura nacional.

Sin encuentro oficial con Llaryora

A pesar de la relevancia del viaje, la agenda formal no contempla, hasta el momento, una reunión con su par cordobés, Martín Llaryora. Si bien ambos gobernadores mantienen canales de diálogo abiertos por la gestión y la defensa del federalismo, el entorno de Kicillof ha decidido priorizar el contacto con la base sindical y los dirigentes políticos locales alineados con su proyecto.

La ausencia de una foto oficial con el mandatario cordobés subraya el carácter netamente político de la recorrida, orientada a fortalecer una estructura propia fuera de las fronteras bonaerenses. La visita se interpreta en los pasillos de la Gobernación en La Plata como un paso fundamental en la construcción de su proyección nacional hacia 2027, apostando a una construcción transversal que incluya a gremios, universidades e intendentes del interior.