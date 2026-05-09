Espinoza contra Milei: “Vive en una Argentina de fantasía”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, lanzó un durísimo cuestionamiento hacia la gestión de Javier Milei. A través de un descargo titulado Argentilandia, el dirigente bonaerense analizó el impacto de las medidas oficiales y acusó al mandatario de estar desconectado de la realidad que atraviesan los sectores más vulnerables.

La mirada sobre la gestión de Milei

Para el jefe comunal matancero, el Jefe de Estado construye una narrativa alejada de los indicadores sociales reales. “El presidente vive en una Argentina de fantasía. Ahí, él es un genio iluminado y el resto no sabe nada, salvo el coro con el que toca la lira mientras las llamas avanzan”, afirmó Espinoza, quien además sostuvo que el libertario “ve índices que no existen y oye voces del más allá”.

ARGENTILANDIA, UN PAÍS QUE SE INVENTÓ MILEI



El presidente vive en una Argentina de fantasía. Ahí, él es un genio iluminado y el resto no sabe nada, salvo el coro con el que toca la lira mientras las llamas avanzan. Dice que su batalla es “cultural, económica, moral y ética”. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) May 6, 2026

En esa misma línea, el titular de la FAM remarcó que existe una ignorancia, deliberada o no, sobre el día a día de la población: “Desconoce qué pasa en la vida real de la gente real. O la conoce y no le importa. Compra elogios caros y nunca escucha críticas”.

El impacto social en los municipios

Espinoza también vinculó el concepto de argentinos de bien con un modelo de exclusión. “Cuando el presidente dice argentinos de bien, en realidad habla de la cultura del descarte. En la Argentilandia de Javier Milei sobran 25 millones de mujeres y hombres, de niñas y niños”, denunció, advirtiendo que solo mediante esa reducción poblacional su plan económico podría considerarse exitoso.

Desde su rol territorial, el intendente destacó que el deterioro es palpable en los barrios: “Quienes estamos día a día junto a las vecinas y vecinos en nuestras comunidades en todo el país lo sabemos muy bien. Por eso nuestras reiteradas exigencias”.

Reclamo por los fondos retenidos

El cuestionamiento también incluyó un apartado institucional sobre el manejo de los recursos públicos. Espinoza exigió que el Ejecutivo respete la Constitución Nacional y las leyes sancionadas, instándolo a gobernar para la totalidad de la ciudadanía.

“Deje de quedarse con dinero de las provincias y los municipios para destinarlo a la bicicleta financiera con la que ganan muy pocos”, disparó el dirigente. Finalmente, reclamó que el mandatario cumpla con su mandato “hasta que las urnas liberen al pueblo de este espanto”.