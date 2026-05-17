Imputan al ex titular de Nucleoeléctrica por gastos de lujo con la tarjeta oficial

La situación judicial de Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), sumó un capítulo crítico este viernes. El fiscal federal Ramiro González resolvió imputarlo formalmente en la causa que investiga el uso presuntamente irregular de las tarjetas corporativas de la empresa estatal para costear un ostentoso nivel de vida fuera del país.

La investigación, que se tramita ante el juzgado de Daniel Rafecas, pone la lupa sobre una serie de movimientos financieros realizados durante la gestión de Reidel, quien dejó su cargo en febrero de 2026. El monto total bajo sospecha asciende a los US$ 313.000, dinero que habría sido desviado de las arcas de la compañía encargada de operar las centrales nucleares argentinas.

#Gobierno 😡 Escándalo en Nucleoeléctrica: detectan gastos en boliches, playas y compras de lujo con la tarjeta del Estado



💳 Fondos públicos destinados a salidas nocturnas en Madrid y compras en free shops y tiendas de ropa en Europa.



❌ El principal señalado es Demian Reidel,… pic.twitter.com/EeIqljSXtu — ANDigital (@ANDigitalOK) May 1, 2026

Tours de compras en Miami y Europa

El dictamen fiscal detalla un extenso listado de consumos que, según la acusación, no guardan relación con el objeto social de Nucleoeléctrica. Entre los puntos más destacados figuran gastos en hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y compras masivas en locales de Duty Free de aeropuertos como Ezeiza y Punta Cana, donde se adquirieron artículos de perfumería y tecnología.

La ruta del dinero estatal también llegó a tiendas de indumentaria de marcas internacionales. Se detectaron transacciones en Adidas, Primark y El Corte Inglés en ciudades como Estambul y Nueva Delhi. Además, la justicia sigue el rastro de frecuentes retiros de efectivo realizados en cajeros de Miami, Washington y Singapur, los cuales no habrían sido rendidos debidamente ante la administración de la empresa.

El descargo del ex funcionario

Tras las denuncias iniciales por sobreprecios que motivaron su salida a principios de año, Demian Reidel presentó un escrito ante el juez Rafecas. En su defensa, el ex titular de la firma estatal negó de forma rotunda haber realizado los consumos cuestionados, aunque la fiscalía considera que existen pruebas suficientes para avanzar con la imputación por presunta malversación de caudales públicos.

El impacto institucional en NASA

Nucleoeléctrica (NASA) es una pieza estratégica en el esquema energético nacional, con el control de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Por este motivo, el fiscal González busca determinar si hubo una falta de controles internos que permitió el uso discrecional de las tarjetas oficiales o si existió una red de complicidades dentro de la estructura administrativa para avalar estos gastos de lujo.