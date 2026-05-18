Federico Sturzenegger defendió a Manuel Adorni y aseguró que el Presidente “sabe de su honestidad"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las repercusiones por la investigación sobre sus bienes. Durante una entrevista televisiva concedida a un medio de la provincia de Córdoba, el funcionario nacional alineó la postura de la Casa Rosada en defensa del coordinador de ministros y buscó bajar la tensión sobre su figura.

En sus declaraciones, el ministro ponderó la labor diaria del funcionario y remarcó la necesidad de esperar el accionar de los tribunales: "Manuel es un gran jefe de Gabinete. En todo el ruido mediático que ha tenido se habla muy poco del rol que él tiene en el Gobierno. La Justicia debe clarificar las cosas". Asimismo, dejó en claro el fuerte respaldo que el líder de La Libertad Avanza le otorga a su colaborador más cercano al afirmar que "el Presidente le tiene mucha confianza a Adorni, sabe de su honestidad. Y yo pienso lo mismo".

Diferencias en la cúpula oficialista

Con esta manifestación de apoyo cerrado, el titular de la cartera de desregulación marcó una evidente diferencia respecto a los posicionamientos que surgieron desde el propio espacio de gobierno. De esta manera, el respaldo explícito funcionó como un contrapeso ante la postura de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien previamente había adoptado una línea intransigente al exigirle al jefe de Gabinete que presente su declaración jurada patrimonial de forma inmediata.

#adornigate 🗣️ Sturzenegger salió a blindar a Adorni: “El Presidente sabe de su honestidad”



El ministro de Desregulación respaldó públicamente al jefe de Gabinete en medio de la investigación patrimonial que sacude al Gobierno.



📌 Dijo que Milei “tiene mucha confianza” en… pic.twitter.com/5g751JS2gG — ANDigital (@ANDigitalOK) May 16, 2026

La controversia expone los matices y las tensiones internas dentro del oficialismo sobre cómo manejar los cuestionamientos públicos. Mientras algunos sectores legislativos presionan por una exposición patrimonial inmediata para mitigar el costo político, los ministerios operativos optan por blindar políticamente al funcionario y ratificar la confianza técnica y moral en su gestión.

Los detalles de la investigación judicial

El centro del debate que sacude al Gobierno radica en la causa donde se analiza la evolución de los bienes del jefe de Gabinete. La investigación se focaliza en presuntas inconsistencias financieras relacionadas con propiedades, recurrentes viajes al exterior y movimientos de dinero en efectivo, puntualmente en dólares.

El proceso judicial busca determinar si los activos detectados y las operaciones financieras guardan relación con los ingresos mensuales declarados y con el patrimonio global del funcionario. Ante el avance de la causa, la estrategia de la administración central se concentra en consolidar la defensa interna del entorno de Javier Milei, derivando la resolución del conflicto de manera exclusiva a los tiempos y dictámenes de la Justicia.