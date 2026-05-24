Milei ratificó su “compromiso” para “seguir achicando el Estado”

El presidente de la Nación, Javier Milei, destacó este martes el programa de estabilización impulsado por el Gobierno nacional a partir del “equilibrio fiscal, el ajuste monetario y las desregulaciones”, y aseguró que, “a pesar de los shocks negativos, la economía empieza a mostrar señales de expansión”.

“El equilibrio fiscal se convirtió en una política de Estado, y es nuestra declaración al mundo de que vamos a honrar los compromisos y que hemos dejado atrás esa Argentina defaulteadora serial”, enfatizó el líder libertario al iniciar el coloquio que brindó en un evento convocado por el Banco de Valores en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El jefe de Estado resaltó que “el actual contexto internacional nos encuentra como el país mejor posicionado frente a esta crisis, porque somos el único del G20 con equilibrio fiscal y superávit energético”, y sostuvo que “nuestro compromiso es seguir achicando el Estado” y avanzando en “reformas que nunca se habían dado en la Argentina”.

En ese sentido ponderó la aprobación del primer presupuesto en el Congreso con equilibrio fiscal, además de la ley de modernización laboral y la reforma a la Ley de Glaciares, que van a permitir que el país “tenga muchísimas inversiones”, y subrayó la importancia de haber alcanzado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea después de 25 años de negociaciones.

#Economía 🗣️📉 Milei redobló el ajuste: “Vamos a seguir achicando el Estado”



El Presidente defendió el equilibrio fiscal y aseguró que la economía argentina “empieza a expandirse”.



📌 Ratificó el rumbo de ajuste y desregulación

📌 Destacó el superávit fiscal y energético

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Milei enfatizó que “sin empresarios no hay crecimiento posible” y señaló que “la economía va a converger al esquema del RIGI porque nuestra intención es seguir bajando impuestos, eliminando restricciones y haciendo la economía más libre”.

Milei optimista

“Estamos entrando en un sendero donde la tasa de inflación sigue cayendo y la economía empieza a expandirse”, dijo el Presidente y añadió que “si sostenemos este camino de equilibrio fiscal, apertura y desregulación, el país está frente a una posibilidad de crecimiento enorme”.

El Presidente cerró el evento “Argentina 2026: inserción global, futuro de la macro argentina e implicancias en la micro”, organizado por el Banco de Valores en el MALBA, donde fue recibido por Eduardo Costantini y el presidente de VALO, Juan Nápoli.