UCR + Cambio Federal insiste con el pedido de mantener el régimen de Zona Fría en PBA

En el marco del tratamiento en el Congreso nacional de las modificaciones que pretende incorporar el Gobierno nacional a la Ley de Zona Fría, el presidente del bloque de diputados bonaerenses de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, reiteró el pedido de sostener el régimen actual, teniendo en cuenta que cualquier modificación tendría consecuencias desastrosas en la economía doméstica, “especialmente en un contexto de deterioro del poder adquisitivo, aumento del costo de vida e incremento sostenido de las tarifas de servicios públicos”.

“Dejar sin el beneficio de Zona Fría a 77 municipios de la provincia de Buenos Aires implicaría una grave afectación a las economías familiares. El servicio de gas es esencial para la vida y la salud de los argentinos en general y de los bonaerenses en particular. Es elemental que, a menor temperatura mayor consumo y por eso es determinante mantener el subsidio”, enfatizó el legislador marplatense.

Cabe recordar que, a través de un proyecto presentado días atrás junto a sus pares de bancada Silvina Vaccarezza y Matías Civale, el diputado manifestó su preocupación ante el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional que propone modificaciones en el régimen de subsidios al gas natural.

La Ley Nº 27.637

Esta normativa incorporó a 77 municipios bonaerenses al régimen de Zona Fría: localidades que reúnen a millones de bonaerenses que dependen de este régimen para afrontar los costos del servicio de gas natural durante el invierno.

Por ejemplo, están incluidas ciudades de gran densidad poblacional como Mar del Plata habitan más de 600 mil personas, mientras que Bahía Blanca supera los 300 mil habitantes, a lo que se suma una enorme cantidad de usuarios distribuidos en municipios medianos y pequeños del interior bonaerense.

Ahora, a través del proyecto propuesto por el Ejecutivo nacional, y que podría tratar la Cámara Diputados de Nación este miércoles, la mayoría de los distritos perderán la bonificación universal del 50% sobre la tarifa de gas y solo mantendrán un subsidio adicional los hogares que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo aquellos cuyo ingreso es igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $ 4.400.000.

Dejar sin el beneficio de ZONA FRÍA a 77 municipios de la Provincia de Buenos Aires implicaría una grave afectación a las economías familiares. El servicio de GAS es esencial para la vida y la salud de los argentinos en general y de los bonaerenses en particular. Es elemental… pic.twitter.com/iuFxZzcHyf — Diego R Garciarena (@dgarciarena) May 19, 2026

Es por lo anterior que Garciarena recalcó la necesidad de garantizar la continuidad del régimen actual, considerando “las particularidades climáticas, geográficas y sociales de los municipios bonaerenses actualmente alcanzados por el beneficio, en resguardo de la economía de miles de familias y del acceso equitativo a un servicio esencial como el gas natural”.