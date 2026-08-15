Milei le tiró flores al campo y reafirmó su camino de crecimiento cimentado en la producción agropecuaria

Luego de la extensa exposición del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, durante la inauguración oficial de la 160ª Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei aprovechó el acto para defender el rumbo económico de su gestión, reivindicar el superávit fiscal y volver a colocar al campo como uno de los motores del crecimiento argentino.

El mensaje presidencial dejó una buena recepción entre los productores y especialmente en la conducción de la Rural, entidad con la que el Gobierno mantiene un diálogo fluido. Sin embargo, el tiempo dirá si la promesa de continuar reduciendo las retenciones puede sostenerse en un contexto donde el equilibrio fiscal sigue siendo la principal condición que plantea la Casa Rosada.

En ese sentido, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, valoró que el Gobierno haya fijado una hoja de ruta para el sector, aunque admitió que el escenario ideal sería la eliminación total de los derechos de exportación. No obstante, consideró que la administración nacional avanzó hasta donde le permite preservar el superávit fiscal.

En un discurso con fuerte contenido político, Milei calificó a los productores como “héroes” y sostuvo que durante décadas el Estado castigó al campo con impuestos, retenciones, cepos y restricciones a las exportaciones, prometiendo dejar atrás esa etapa.

El Presidente ratificó además el cronograma de reducción de retenciones para los principales cultivos y aseguró que, por primera vez, los productores cuentan con previsibilidad sobre la carga tributaria que enfrentarán en los próximos años. Insistió en que esa política sólo es posible gracias al equilibrio fiscal alcanzado por su administración.

También anunció el envío al Congreso de proyectos vinculados a la protección de la propiedad privada y a la modernización del sistema de navegación, además de destacar inversiones en infraestructura, fertilizantes y procesamiento de granos que, según afirmó, potenciarán la competitividad del agro argentino.

El mensaje de Nicolás Pino

Antes de la intervención presidencial, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, reivindicó los 160 años de la entidad y sostuvo que el agro continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional, con un aporte superior a los 83.000 millones de dólares anuales.

Pino volvió a reclamar la eliminación definitiva de las retenciones y afirmó que la reducción parcial aplicada por el Gobierno ya demostró sus efectos positivos, ya que los recursos que permanecieron en manos de los productores fueron reinvertidos en tecnología, genética, maquinaria y mayor producción. “Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, enfatizó.

El dirigente también reconoció avances de la política económica nacional, como la baja de la inflación, la estabilidad cambiaria y la recuperación del diálogo entre el Gobierno y las entidades rurales, aunque reclamó una fuerte reducción de la presión impositiva, mejoras en infraestructura, caminos rurales, educación, salud y conectividad para consolidar el desarrollo productivo.

Finalmente, sostuvo que la Argentina tiene condiciones para aumentar significativamente su producción agropecuaria, incorporar tecnología, fortalecer la digitalización y sumar unos 20.000 millones de dólares adicionales por año, siempre que existan reglas claras, financiamiento e incentivos para invertir.

Más allá de los anuncios y de las promesas, la jornada dejó una imagen de fuerte sintonía entre el Gobierno nacional y la conducción de la Sociedad Rural Argentina. El respaldo de buena parte del público al Presidente contrastó con una concurrencia que varios habitués del predio consideraron inferior a la de otras ediciones, aunque el clima general reflejó el acompañamiento del sector al rumbo económico planteado por la administración libertaria.

Vuelve a ser un honor contar con la presencia del Presidente de la Nación en nuestra casa, para inaugurar la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional 🇦🇷



La historia volvió a encontrarnos.#ElCampoNosUne #ElCampoNosUne pic.twitter.com/qGfR7lMTmC — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) July 26, 2026

En otro tramo de su mensaje, el titular de la SRA sostuvo que el agro argentino está en condiciones de incrementar un 50 % la producción de cereales y oleaginosas, aumentar la producción de carne, leche y forestación e incorporar unos US$ 20.000 millones adicionales por año, aunque advirtió que para lograrlo serán indispensables reglas estables, financiamiento competitivo e inversiones en infraestructura física y digital.