“Casta” y “parásitos”: la durísima respuesta de Villarruel a Santilli tras el pedido de renuncia

La interna en la cúpula del Poder Ejecutivo alcanzó su punto de máxima tensión luego de un durísimo intercambio de declaraciones entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Tras las críticas de la titular del Senado hacia la figura del presidente Javier Milei, Santilli le pidió públicamente la renuncia a su cargo. La respuesta de la vicemandataria no tardó en llegar: a través de un duro mensaje publicado en su cuenta oficial de X, descalificó al ministro coordinador y descartó de plano alejarse de la vicepresidencia.

Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria.



Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 31, 2026

"Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular", replicó Villarruel, dirigiéndose de forma directa a Santilli.

El mensaje representó un tiro por elevación hacia el pasado político del jefe de Gabinete, quien en los comicios de 2023 compitió como precandidato a gobernador bonaerense por el PRO antes de sumarse a las filas del gobierno libertario.

El origen del conflicto y el pedido de renuncia

#LaLibertadAvanza 🏛️🔥 Santilli pidió la renuncia de Villarruel: “Que arme su proyecto y que compita”



La interna del oficialismo volvió a escalar. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le reclamó públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel que dé “un paso al costado” si… pic.twitter.com/7d1mP0R0YK — ANDigital (@ANDigitalOK) July 31, 2026

El enfrentamiento escaló tras una serie de publicaciones cruzadas en las que la vicepresidenta apuntó directamente contra la estabilidad del mandatario. Villarruel había manifestado públicamente sentir una "genuina preocupación por el estado" de Javier Milei y sus "persecuciones imaginarias", luego de que el Presidente replicara un mensaje de la diputada Lilia Lemoine que la vinculaba con pactos con el kirchnerismo. En ese contexto, la vicemandataria calificó la situación en el entorno presidencial como una "locura galopante" y un "delirio".

Ante estos efervescentes dichos, el jefe de Gabinete salió a cruzarla durante una entrevista radial. Santilli tildó los cuestionamientos de Villarruel como "una barbaridad, un disparate y una falta de respeto", elevando la apuesta al solicitarle abiertamente que abandone su lugar en el Gobierno.

Acusación de boicot: El jefe de ministros sostuvo que Villarruel se dedica a "poner palos en la rueda" de forma constante.

Emplazamiento a competir: "Si una persona no está de acuerdo, que dé un paso al costado entonces. Que arme su proyecto y que compita" , aseveró Santilli.

Cuestionamiento ético: Calificó de contradictorio atacar de forma permanente al Presidente compartiendo la misma boleta validada por el electorado.

La contundente réplica de Villarruel confirma que el distanciamiento con la Casa Rosada atraviesa su momento más crítico, abriendo un escenario de marcada incertidumbre institucional sobre la dinámica parlamentaria y ejecutiva en los próximos meses.