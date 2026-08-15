Luego de las vacaciones posteriores a la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, Nicolás Tagliafico encendió su canal de Twitch y mantuvo un mano a mano revelador con sus seguidores. Lejos de las respuestas de casete, el defensor del Olympique de Lyon rompió el silencio este viernes 7 de agosto para hacer un balance crudo del torneo y no se guardó nada contra la FIFA.

Al analizar los motivos que condicionaron a la Selección Argentina en la final frente a España, el lateral apuntó de forma directa a la logística y a la exigencia impuesta por el organismo rector del fútbol mundial.

"El plantel de la Selección Argentina llegó completamente agotado física y mentalmente a la final. El desgaste fue extremo. La gente ve los 90 minutos de juego en la televisión, pero la preparación invisible, las distancias y la carga acumulada nos llevaron al límite absoluto".

Calor sofocante, canchas impresentables y prioridad comercial

El enojo del exfutbolista de Independiente y Banfield apuntó a las condiciones extremas en las que se disputó el certamen en suelo norteamericano. Tagliafico detalló dos aspectos clave que perjudicaron el espectáculo deportivo y la salud de los atletas:

El estado de los campos de juego: Criticó con dureza la infraestructura de estadios como el MetLife Stadium, señalando que el césped no estuvo a la altura del torneo más importante del planeta. Los horarios por la televisión: Se quejó abiertamente de haber jugado bajo un calor sofocante producto de las programaciones fijadas por compromisos comerciales. "Priorizar los horarios de la televisión por encima de la salud del jugador en semejante clima fue durísimo para todos", disparó.

#Scaloneta ⚽🎙️ Tagliafico rompió el silencio tras la final del Mundial 2026 y cruzó a la FIFA: qué dijo



El defensor de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico, habló por primera vez después de la final del Mundial 2026 y dejó fuertes definiciones. En una transmisión en… pic.twitter.com/zpDno2zVf5 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 8, 2026

El fin de su ciclo en la Selección y el pedido de saber perder

Más allá de los reclamos dirigenciales, el defensor de 33 años aprovechó la transmisión para comunicar dos decisiones trascendentales sobre su futuro futbolístico:

No jugará otro Mundial: Confirmó que el torneo de 2026 fue el último de su trayectoria con la camiseta albiceleste. "El desgaste es enorme y ya no me da para afrontar otro proceso de este nivel. Hay que ser honesto con uno mismo y dar un paso al costado antes de que el cuerpo no rinda como querés" , explicó, aunque aclaró entre risas que no se retira de la actividad: "Quiero seguir el ejemplo del Pupi Zanetti jugando hasta los 40 años a nivel clubes, aunque no sé si llego" .

Defensa de la medalla de plata: Exhibió la medalla del segundo puesto ante la cámara y p idió valorar el esfuerzo de llegar a dos finales del mundo consecutivas . "Hay que saber perder y ponderar los tres años y medio de trabajo. La dorada ya la tenemos y es la de Qatar 2022" , remarcó.

El recambio necesario: Aseguró que la Scaloneta afronta una transición inevitable: "La vara quedó altísima; van a venir jugadores nuevos y hay que acompañarlos porque no será fácil mantener esta exigencia".

Para cerrar la transmisión, Tagliafico confirmó que ya se encuentra realizando el curso de director técnico de manera online, preparando el terreno para continuar ligado a la estrategia táctica una vez que decida colgar definitivamente los botines.