La “lista de precios” de las leyes: Pagano denunció al Gobierno por “comprar” votos en el Congreso

El escenario político nacional se encuentra en máxima alerta tras una grave acusación institucional. La diputada nacional Marcela Pagano sacudió las estructuras del Poder Ejecutivo al formalizar una denuncia penal por supuestas maniobras ilegales destinadas a conseguir la aprobación exprés de normativas clave. La legisladora expuso lo que describió como una red de corrupción armada para garantizar "manos levantadas" en el recinto legislativo.

"Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: Los 'aliados' recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima", disparó de entrada la legisladora, configurando un quiebre total con el oficialismo nacional liderado por Javier Milei.

Desvío de fondos viales y transferencias millonarias

Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: Los “aliados” recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima. Te voy a contar en este hilo quiénes quiénes son y cuánto dinero recibieron. (Abro hilo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 12, 2026

De acuerdo con lo expuesto en el escrito de su presentación, la maniobra se habría ejecutado mediante el desvío de partidas recaudadas a través del impuesto al combustible, fondos públicos que por marco normativo poseen una asignación específica e intransferible destinada exclusivamente a las obras de infraestructura de las rutas argentinas.

"De la caja que surge del impuesto al combustible. Por ley esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Los repartió a los que le votaban las leyes usando como cajero al banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo (el cuevero de baja monta)", sentenció de manera directa, involucrando en su denuncia al ministro de Economía. Según la legisladora, durante los días en que se programaban las sesiones de votación clave en el Congreso se llegaban a liberar hasta 3,44 veces más pagos en comparación con las jornadas habituales del mes.

El detalle minorista de la "lista de precios" legislativa

El punto más álgido de la acusación radicó en la difusión de cifras numéricas exactas que supuestamente tasaron el valor de los votos de los bloques aliados. En dicho listado, Pagano numeró los montos específicos asignados para destrabar proyectos de alta relevancia, entre ellos la propia Ley Bases:

Reforma laboral: $17.139 millones (validados entre el 11 y el 13 de febrero).

Ley de glaciares: $12.551 millones (desembolsados entre el 8 y el 10 de abril).

Hojarasca y zonas frías: $14.096 millones (tramitados del 19 al 21 de mayo).

Ley Bases: $11.275 millones (en junio, rotulado como el primer desembolso anual).

Vetos a jubilados y discapacidad: $20.983 millones asignados durante esa misma semana de debate.

La sumatoria expuesta por la legisladora indica que solo en tres de las votaciones detalladas se transfirió un total de $33.786 millones, lo que representa de forma directa el 52,7% de todo el presupuesto ejecutado por la caja vial nacional en un lapso de cinco meses, mientras que paralelamente el Ejecutivo mantiene congelado más de $1 billón en plazos fijos.

#Escándalo ⛽🤌 Denuncian a Luis Caputo por desviar el impuesto a los combustibles hacia la “timba financiera”



La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, por… pic.twitter.com/OW4eXA8lbN — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

Los gobernadores apuntados en el esquema de cohecho

La presentación judicial no se limitó a generalizaciones administrativas y colocó el foco sobre cinco gobernadores específicos, señalando que sus legisladores respondieron de manera sistemática votando a favor del oficialismo tras percibir dichos fondos en sus distritos.

En esa nómina incluyó a Carlos Sadir (Jujuy), indicando un cobro de $11.987 millones bajo el concepto de la ruta 34; Hugo Passalacqua y Carlos Rovira (Misiones), con $13.493 millones asignados a la ruta 105; Osvaldo Jaldo (Tucumán), con transferencias por $2.322 millones; Claudio Vidal (Santa Cruz), con $2.104 millones recibidos justo en la víspera de una sesión; y Gustavo Sáenz (Salta), con un envío de $1.787 millones. "No pagan asfalto: pagan manos levantadas", fustigó Pagano.

El paralelismo directo con la causa Vialidad

Hacia el final de su descargo, la diputada conectó el modus operandi denunciado con los antecedentes de la corrupción pública en el país, trazando una analogía explícita con la histórica causa Vialidad, que ya cuenta con condenas firmes en los tribunales por desvío de fondos viales.

La denuncia penal promovida por Pagano —que encuadra las presuntas conductas en los delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación de caudales públicos— quedó radicada formalmente ante el juzgado del magistrado Julián Ercolini. Al respecto, la legisladora concluyó con una advertencia dirigida directamente a los despachos de la Justicia Federal: "Ya sabemos cómo termina la historia… me olvidaba, le cayó al mismo Juez, Ercolini; esperemos que aplique su propio precedente".