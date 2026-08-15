“Nadie puede conducir eternamente”: Mario Ishii exigió renovación tras la cumbre Kicillof-Kirchner-Massa

El tablero político de la provincia de Buenos Aires volvió a encenderse con una fuerte señal hacia el interior del peronismo. El senador bonaerense por Fuerza Patria y ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, lanzó un contundente mensaje cargado de críticas a la conducción actual del espacio, exigiendo una renovación profunda con vistas al escenario electoral de 2027.

"Teléfono para los compañeros. El peronismo no puede seguir esperando resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Con los mismos dirigentes, las mismas estrategias y la misma forma de conducir que nos llevaron a las últimas derrotas, el resultado será el mismo", disparó Ishii a través de su cuenta oficial en la red social X.

TELÉFONO PARA LOS COMPAÑEROS



El peronismo no puede seguir esperando resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Con los mismos dirigentes, las mismas estrategias y la misma forma de conducir que nos llevaron a las últimas derrotas, el resultado será el mismo. Nadie puede… pic.twitter.com/b8HrY72gHf — Mario Ishii (@ishiiargentina) August 14, 2026

En el mismo descargo, el legislador apuntó directamente a las dinámicas de poder que atraviesan al movimiento: "Nadie puede pretender conducir eternamente un movimiento sin una autocrítica profunda. El liderazgo no se hereda ni se impone; se renueva con resultados, con participación y con el respaldo de la gente".

Una reacción tras la cumbre Kicillof-Kirchner-Massa

El explosivo pronunciamiento de Ishii no se dio de forma aislada. Sus declaraciones salieron a la luz inmediatamente después de que trascendiera una reunión estratégica entre las tres figuras centrales del espacio en la provincia: el gobernador Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

El encuentro de la cúpula buscó cerrar filas y unificar criterios frente a un tema central para la suerte electoral del peronismo en el territorio bonaerense: el futuro de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en sintonía con las iniciativas del Gobierno nacional que impulsa su supresión en el Congreso.

Los debates clave que definen el escenario bonaerense

El mensaje del dirigente de José C. Paz se inserta en un contexto de acalorada discusión institucional y política dentro de la provincia, donde conviven varios ejes de debate estructural:

El futuro de las PASO: Consideradas por la oposición y diversos sectores internos como un factor ordenador indispensable para canalizar candidaturas sin decisiones a dedo.

El posible desdoblamiento electoral: Se evalúa la convivencia del sistema de Boleta Única de Papel a nivel nacional con la tradicional boleta lista sábana para las categorías provinciales y municipales.

Reelecciones indefinidas: La discusión sobre el límite de mandatos para los intendentes reabre viejas disputas de poder territorial en los municipios del conurbano.

Con su llamado a la "renovación con resultados", Ishii fijó una postura crítica frente a las decisiones tomadas en la mesa chica dirigencial, abriendo un nuevo y complejo capítulo en la disputa por el liderazgo del peronismo.