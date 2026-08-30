Pichetto desestimó el “estúpido” argumento libertario sobre el endeudamiento familiar

El diputado nacional de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, salió al cruce de las explicaciones gubernamentales sobre la estampida en la morosidad y advirtió que la deuda por alimentos es el verdadero problema de las familias argentinas.

Al aludir al supuesto “efecto Mundial” aludido por el presidente Javier Milei y varios legisladores y dirigentes oficialistas, el legislador peronista consignó que es “estúpido” el argumento de La Libertad Avanza y planteó que el impacto sobre las familias y los sectores populares “es fundamentalmente la deuda por alimentos”.

El endeudamiento de millones de familias está concentrado en alimentos y consumos básicos.



Es la consecuencia de una crisis que combina pérdida de empleo, cierre de industrias y comercios, y un fuerte deterioro del poder adquisitivo. pic.twitter.com/7ThmQHw9ZQ — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) August 29, 2026

Además, objetó en declaraciones a Radio Mitre la línea de créditos hipotecarios anunciada esta semana y expuso que el plan económico “no está funcionando”.

“No va a alcanzar este último intento del ministro (Luis) Caputo de generar un esquema de reactivación del crédito hipotecario. Está destinado a un sector de salarios altos. No va a llegar a la clase media”, estimó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.

Acto seguido, en referencia al “insatisfactorio” modelo libertario, aseveró que “también provoca en el propio Presidente enojo y reacciones, porque está viendo o está percibiendo que su plan económico no está funcionando”.

El golpe más profundo se ve en los “centros urbanos”, donde vive “casi el 85 %” de la población argentina. Allí, tiene lugar el “deterioro más agudo” por la “caída del consumo”, la “pérdida de poder adquisitivo” y la “fragilidad del empleo formal”, en un escenario en el que además crece el “trabajo de plataformas”.

Por otra parte, hizo foco en el “aislamiento del presidente en Olivos” y que “empieza a haber una gran preocupación” sobre “quién gobierna en la Argentina”.

Preocupa el funcionamiento del Gobierno mientras la crisis se profundiza.



Con las ausencias y el aislamiento del Presidente, frente a una realidad cada vez más compleja, la pregunta es quién gobierna la Argentina. pic.twitter.com/fksDbVqg9s — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) August 29, 2026

El mandatario tiene “un nivel de agresividad insoportable, de violencia verbal en todos los ámbitos, incluso el otro día en una escuela de la comunidad judía”, sumó Pichetto.

La figura de CFK

En otro orden de cosas, consideró que la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner conserva una intención de voto “muy alta”, pese a su imposibilidad de presentarse, aunque indicó que “la inhabilitación perpetua no es una pena de este siglo”.

El diputado reveló que mantiene diálogo con la líder opositora, en especial sobre la cuestión jurídica, y dijo que la condena es “totalmente nula”.

Por último, defendió la continuidad de las PASO y sostuvo que “hay que tratar de mantener el sistema electoral como está, no modificarlo porque le conviene hoy al Gobierno. Vamos a ver si podemos defender la primaria, que es un método democrático”.