Bullrich negó que Margaret Thatcher haya sido “enemiga” de Argentina

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, justificó la idolatría del presidente Javier Milei hacia la exprimera ministra británica y criminal de guerra, Margaret Thatcher, justamente en el contexto en el que el Gobierno anunció medidas referidas a la Causa Malvinas.

“Una cosa es Thatcher economista, otra cosa es Thatcher aprovechando ese momento y poniéndose al frente de la guerra”, diferenció la legisladora en declaraciones a Radio Mitre.

Acto seguido, puso de relieve que “la mirada hacia Thatcher es una mirada respecto al cambio económico que produjo, que todos los ingleses lo reconocen”.

“De una sociedad llena de paros, con problemas, con una industria acabada, hubo un cambio a una sociedad moderna, la capital financiera del mundo”, graficó Bullrich y ponderó que “ese cambio en la economía mejoró la vida de todos los ingleses”.

Así las cosas, diferenció entre la “Thatcher economista” y la que se pone “al frente de la guerra” y aclaró: “No voy a usar la palabra ‘enemiga’, pero era parte de su estrategia política contestar a la invasión de Galtieri”.

Justamente al aludir al entonces presidente de facto argentino, expresó que “Galtieri es un personaje nefasto, alguien que le hizo muy mal a la Argentina, que terminó robando la esperanza de todos los argentinos”.

Por último, brindó un mensaje hacia todo el arco político por la Causa Malvinas: “Súmense. Si esto es de todos. Lo hagan ellos, lo hagamos nosotros, lo haga quien lo haga. Esto es para que el petróleo argentino sea para los argentinos y no para los ingleses”.

🔴 BULLRICH DEFENDIÓ LA ADMIRACIÓN DE MILEI POR THATCHER: "UNA COSA ES THATCHER ECONOMISTA, OTRA COSA ES THATCHER PONIÉNDOSE AL FRENTE DE LA GUERRA"



La senadora aseguró que Milei reivindica el cambio económico que impulsó Thatcher en el Reino Unido, pero diferenció esa etapa de… pic.twitter.com/v4PxIcsRAV — El Economista (@ElEconomista_) September 4, 2026

Vale recordar que durante la campaña presidencial de 2023, Milei ensalzó a Thatcher como “ídola” y como “una de las grandes líderes en la historia de la humanidad”.

Luego, ya como presidente, en 2024 dijo ante la BBC que “ella era brillante. ¿Cuál es el problema?”.

